تهديد مباشر لأمن الشعوب.. الأزهر يدين العدوان الإيراني على دولة الإمارات

أدان الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، العدوان الإيراني غير المبرر الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤكد رفضه القاطع لكافة أشكال الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الاقتصادية والمدنية، كما يؤكد الأزهر ضرورة احترام سيادة الدول.

الأزهر يدين عدوان الجمهورية الإسلامية الإيرانية على جارتها المسلمة دولة الإمارات

وذكّر الأزهر بأن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية ومقدرات الدول هو من البغي المحرَّم شرعا، وتهديد مباشر لأمن الشعوب واستقرارها، وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأكد الأزهر أنه يدعو إلى وقف هذه الهجمات فورًا، وإلى وضع حد لترويع المدنيين، واحترام مبادئ حسن الجوار، والالتزام بوقف إطلاق النار، وإعلاء صوت الحكمة والعقل ولغة الحوار والتفاهم، والاحتكام إلى طاولة المفاوضات بوصفها السبيل الوحيد لحل النزاعات، وتفويت الفرصة على أعداء الأمة.