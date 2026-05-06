عامل بـ«آثار بأسوان» يضرب مثالًا في الأمانة ويُعيد مقتنيات سائحة أجنبية بعد فقدانها

في موقف إنساني يعكس الأمانة والقيم النبيلة، أعاد عامل نظافة بموقع المسلة الناقصة الأثري بمحافظة أسوان محفظة تخص سائحة أجنبية كانت قد فقدتها أثناء زيارتها للموقع ضمن فوج سياحي.

وخلال قيامه بعمله اليومي داخل المسار السياحي، عثر رمضان محمد أحمد، المسئول عن النظافة بالموقع، على المحفظة، والتي تبين أنها تحتوي على مبالغ مالية بعملات أجنبية ومحلية، إضافة إلى بطاقات ائتمانية. وبادر على الفور بتسليمها إلى مسؤولي الموقع دون أي تردد.

وبفضل سرعة التحرك، تمكن مسؤولو الموقع من الوصول إلى السائحة قبل مغادرتها مدينة أسوان، وتم تسليمها المحفظة كاملة بمحتوياتها.

وأعرب أفراد الفوج السياحي والمرشد المرافق عن تقديرهم لهذا التصرف النبيل، مؤكدين أنه يعكس صورة مشرفة عن المصريين، ويبعث برسالة إيجابية للعالم حول أمانة الشعب المصري وحسن تعامله مع الزوار.