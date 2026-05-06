«سموحة»: التواجد بين السبعة الكبار «إنجاز كبير».. ونسعى لبناء فريق أقوى الموسم المقبل

أكد عمر الغنيمي، نائب رئيس نادي سموحة، أن فريقه قدم موسمًا قويًا واستحق التواجد بين السبعة الكبار في جدول الدوري، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس العمل الكبير الذي تم داخل النادي طوال الموسم.

نادي سموحة

وأوضح الغنيمي، في تصريحات إذاعية، أن مواجهة الزمالك، باعتباره أحد أكبر الفرق في الكرة المصرية، كانت اختبارًا قويًا للفريق، مؤكدًا أن سموحة ظهر بشكل مميز أمام منافس كبير بحجم الزمالك.

وأشار نائب رئيس سموحة إلى أن التواجد ضمن الكبار هذا الموسم يمثل خطوة مهمة للنادي، خاصة في ظل قوة المنافسة، مشددًا على أن سموحة يسعى خلال الفترة المقبلة لتكوين فريق أقوى للموسم الجديد.

واختتم الغنيمي تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي في الموسم المقبل هو الحفاظ على مكانة الفريق بين السبعة الكبار، مع العمل على تحقيق نتائج أفضل ومواصلة التطور.