هشام حنفي: الأهلي «فاق» في المباريات الأخيرة .. والدوري لسه في الملعب

تحدّث هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، عن مباريات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مرحلة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال هشام حنفي، خلال تواجده ضيفًا على برنامج «ستاد المحور»، إن الفريق الأحمر نجح في استعادة مستواه خلال الفترة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن المنافسة على اللقب ما زالت قائمة حتى الجولة الأخيرة.

الأهلي بدأ يرجع لشخصيته الحقيقية

وأضاف أن الأهلي «فاق» في المباريات الأخيرة وبدأ يعود لشخصيته الحقيقية، وهو ما ظهر في الأداء والنتائج.

وواصل: «الدوري لسه في الملعب، والجولة الأخيرة هتكون صعبة على كل الفرق، ومفيش حاجة اتحسمت لحد دلوقتي».

وشدد على أن تسجيل الأهلي لهدف مبكر أمام إنبي أربك حسابات المنافس، وجعل الفريق يسيطر على مجريات اللقاء من البداية.

وعن مواجهة الزمالك وسموحة، أوضح أن سموحة ظهر بدون أنياب هجومية تمامًا، ولم يستطع تشكيل أي خطورة على مرمى الزمالك.

واختتم تصريحاته قائلًا إن الهدف الذي سجله عدي الدباغ يتحمله دفاع سموحة بسبب سوء التمركز وغياب الرقابة.