أخبار التوك شو| «الدواء» تعلن استهداف 3 مليارات دولار صادرات بحلول 2030.. ووسيم السيسي يكشف مفاجأة عن خطة إسرائيل الكبرى

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي..

مصطفى الفقي : أزمة مضيق هرمز لن تطول .. وتداعياتها مستمرة لسنوات

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن أزمة مضيق هرمز مرشحة للتراجع تدريجيًا مع مرور الوقت، خاصة مع دخول أطراف دولية وإقليمية على خط التهدئة، نظرًا لكونها أزمة ذات تأثير عالمي لا يمكن تركها تتفاقم لفترة طويلة.

خبير إدارة أزمات: 2026 قد يشهد القضاء على قوات الدعم السريع ونهاية الحرب

أكد اللواء دكتور أمين إسماعيل مجذوب، خبير إدارة الأزمات السوداني، أن الأوضاع في السودان تشهد تصعيدًا خطيرًا، في ظل استهداف مطار الخرطوم، بالتزامن مع تطورات ميدانية متسارعة على عدة جبهات.

الدواء : نستهدف 3 مليارات دولار صادرات بحلول 2030 .. ونصدر لـ163 دولة

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تضع احتياجات السوق المحلي والمريض المصري على رأس أولوياتها، مشدداً على أنه لن يُسمح بتصدير أي مستحضرات دوائية إلا بعد التأكد من توافرها بشكل كامل في السوق الوطني، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.

وأوضح الغمراوي في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن الموافقات التصديرية اختصاص أصيل لهيئة الدواء المصرية، ولا يحق لأي مصنع التصدير بشكل منفرد دون الرجوع للهيئة.

مسئول سابق في البنتاجون: استمرار عمليات إيران ضد السفن ينذر بضربات قاسية على بنيتها التحتية

علق برنت سادلر، المسؤول السابق في البنتاجون، على نقل صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس دونالد ترامب قد يأذن برد عسكري ضد إيران خلال الأيام المقبلة.

نقيب الأطباء : حرية الظهور الإعلامي مكفولة .. وضوابط مهنية تحكم المحتوى العلاجي

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، دعم النقابة الكامل لحرية ظهور الأطباء في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالضوابط المهنية والعلمية المنظمة لهذا الظهور، حفاظًا على صحة المواطنين ومنع تداول معلومات طبية غير دقيقة.

وسيم السيسي: خطة إسرائيل الكبرى لا وجود لها في الكتب المقدسة الخاصة بالإسرائيليين

أكد وسيم السيسي عالم المصريات، أن خطة إسرائيل الكبرى لا وجود لها في الكتب المقدسة الخاصة بالإسرائيليين.

القومي للطفولة: أي توقف عن العلاج دون طبيب جريمة تهدد حياة الطفل

أكد الدكتور صبري عثمان، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن وقف علاج الأطفال بناءً على ادعاءات غير علمية يمثل خطرًا بالغًا قد يهدد حياتهم بشكل مباشر، موضحًا أن دور المجلس هو رصد ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.