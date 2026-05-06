مش هتصدق تأثيره .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

يُعتبر الثوم من أقدم الأطعمة التي استخدمها الإنسان ليس فقط في الطهي، بل أيضًا في الطب الشعبي لعلاج العديد من المشكلات الصحية.

ومع التطور العلمي، بدأت الدراسات تكشف أن للثوم فوائد حقيقية إذا تم تناوله بانتظام، لكن في المقابل هناك بعض التحذيرات التي يجب الانتباه لها.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

في هذا التقرير، أوضح الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، من خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، ما الذي يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا.

تعزيز صحة القلب

يحتوي الثوم على مركبات نشطة مثل الأليسين، التي تساعد في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكوليسترول الضار.

هذا التأثير يقلل من خطر الإصابة بـ أمراض القلب، خاصة عند تناوله بشكل معتدل ضمن نظام غذائي صحي.

تقوية جهاز المناعة

الثوم معروف بقدرته على دعم جهاز المناعة، حيث يساعد الجسم على مقاومة العدوى والفيروسات.

تناوله يوميًا قد يقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد ويعزز قدرة الجسم على التعافي بشكل أسرع.

تحسين الدورة الدموية

يساعد الثوم على تحسين تدفق الدم داخل الجسم، مما ينعكس إيجابيًا على صحة الأوعية الدموية.

كما أنه يساهم في تقليل التجلطات، وهو ما يدعم صحة القلب والدماغ.

دعم الجهاز الهضمي

رغم طعمه القوي، يمكن للثوم أن يساعد في تحسين عملية الهضم، حيث يساهم في تقليل البكتيريا الضارة داخل الأمعاء.

لكن في بعض الحالات، قد يسبب تهيجًا للمعدة خاصة عند تناوله على معدة فارغة.

المساهمة في ضبط الوزن

بعض الدراسات تشير إلى أن الثوم قد يساعد في تقليل الشهية وتحفيز حرق الدهون بشكل غير مباشر، مما يجعله عنصرًا مساعدًا في أنظمة إنقاص الوزن.

هل هناك أضرار؟

رغم فوائده، الإفراط في تناول الثوم قد يسبب بعض المشكلات، مثل:

رائحة الفم غير المرغوبة

اضطرابات في المعدة

انخفاض ضغط الدم بشكل زائد

تداخل مع بعض الأدوية، خاصة أدوية السيولة



هل هو حل سحري؟

رغم كل هذه الفوائد، لا يمكن اعتبار الثوم علاجًا سحريًا أو بديلًا للأدوية، تأثيره يكون أفضل عند دمجه مع نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي.