بعد قليل .. بدء محاكمة 68 متهمًا في قضية خلية قصر النيل

تنظر بعد قليل.. الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 68 متهمًا فى القضية 8944 لسنة 2024، جنايات قصر.



تفاصيل القضية

وكشف أمر الإحالة، أنه فى غضون الفترة من 1995 وحتى 14 نوفمبر 2023، المتهمون من الأول وحتى الرابع عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.



كما أن المتهمين من الخامس عشر وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها