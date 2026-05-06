قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: توجيهات رئاسية بتغطية الاحتياجات من السلع الاستراتيجية لمدد كافية
رئيس الوزراء: نعمل على رفع إنتاجية البترول والغاز في مصر
رئيس الوزراء: المشهد السياسي في المنطقة متأرجح بين التهدئة والتصعيد
دليل شامل لفهم مشروع قانون الأسرة الجديد.. من الخطبة حتى الحضانة
رئيس الوزراء يوجه بضرورة التزام جميع الوزارات بإجراءات الترشيد الحكومي
أشرف زكي ولميس الحديدي وممدوح عباس يصلون لتوديع هاني شاكر
وزير الدفاع خلال لقائه بمقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية: تأمين حدود مصر مهمة لا تهاون فيها.. ونعمل بأقصى درجات اليقظة
أم تستغيث بوزير التعليم: امتحانات شهر أبريل "جت من كتاب خارجي" والإدارة خالفت التعليمات
وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها
بالحجز.. موعد التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026 سكن لكل المصريين 9
وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر
تأهل لـ الكونفدرالية.. 3 ألقاب محلية وإنجازات تاريخية لـ سيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر

5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر
5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر
أسماء عبد الحفيظ

قد تستيقظ من نومك وأنت تشعر أن هناك شيئًا غير طبيعي في جسمك، لكنك تتجاهله ظنًا أنه إرهاق عابر، الحقيقة أن بعض الإشارات الصباحية قد تكون إنذارًا مبكرًا للإصابة بـ السكري، خاصة إذا تكررت بشكل يومي.

5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر

أوضحت الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أبرز 5 أعراض تظهر في الصباح وقد تكشف عن وجود مشكلة في مستوى السكر في الدم.

1. العطش الشديد فور الاستيقاظ

إذا كنت تستيقظ وأنت تشعر بعطش قوي رغم أنك شربت ماء قبل النوم، فقد يكون ذلك مؤشرًا على ارتفاع مستوى السكر في الدم.
عندما يرتفع السكر، يحاول الجسم التخلص من الجلوكوز الزائد عن طريق البول، مما يؤدي إلى فقدان السوائل والشعور بالعطش.

5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر

2. جفاف الفم والحلق

الشعور بجفاف شديد في الفم صباحًا ليس دائمًا بسبب قلة شرب الماء، بل قد يكون مرتبطًا باضطراب السكر.
ارتفاع مستوى الجلوكوز يؤثر على إفراز اللعاب، مما يؤدي إلى الإحساس بالجفاف وعدم الراحة.

3. التعب والإرهاق بدون سبب واضح

الاستيقاظ وأنت مرهق رغم نومك لساعات كافية قد يكون علامة تحذيرية.
في حالة السكري، لا يتمكن الجسم من استخدام الجلوكوز بشكل صحيح لإنتاج الطاقة، مما يجعلك تشعر بالتعب المستمر.

4. الصداع الصباحي

الصداع عند الاستيقاظ قد يكون ناتجًا عن انخفاض أو ارتفاع مستوى السكر أثناء الليل.
هذا التذبذب يؤثر على وظائف الدماغ ويؤدي إلى الشعور بعدم التركيز والصداع في بداية اليوم.

5. كثرة التبول ليلًا

إذا كنت تستيقظ أكثر من مرة خلال الليل للذهاب إلى الحمام، فقد يكون ذلك علامة على ارتفاع السكر في الدم.
الجسم يحاول التخلص من السكر الزائد، مما يزيد من إنتاج البول ويؤثر على جودة النوم.

متى يجب القلق؟

إذا لاحظت تكرار هذه الأعراض بشكل مستمر، فمن الأفضل عدم تجاهلها.
التشخيص المبكر لـ السكري يساعد بشكل كبير في السيطرة عليه وتجنب مضاعفاته.

  • ماذا تفعل؟
  • قم بقياس مستوى السكر في الدم
  • راجع طبيبًا مختصًا لإجراء الفحوصات اللازمة
  • التزم بنظام غذائي صحي
  • مارس النشاط البدني بانتظام
السكري مستوى السكر في الدم 5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر العطش الشديد فور الاستيقاظ جفاف الفم والحلق التعب والإرهاق بدون سبب واضح الصداع الصباحي كثرة التبول ليلًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميلوني

بعد انتشار صور «غرفة النوم».. «ميلوني» تحذِّر من كارثة رقمية تهدّد الجميع

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

الطواف حول الكعبة

لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟.. اعرف الحكمة

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء

تحركات جديدة في سعر الدولار صباح اليوم.. إلى أين وصل الآن؟

ترشيحاتنا

النفط

انخفاض أسعار النفط 6.5% بعد قرب التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران

السفيرة منى عمر

السفيرة منى عمر: مصر متواجدة طوال الوقت فيما يخص أمور القارة

إيران

أكسيوس: الولايات المتحدة تتوقع ردا من إيران خلال 48 ساعة

بالصور

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر

5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر
5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر
5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر

مش هتصدق تأثيره .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد