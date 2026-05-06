قد تستيقظ من نومك وأنت تشعر أن هناك شيئًا غير طبيعي في جسمك، لكنك تتجاهله ظنًا أنه إرهاق عابر، الحقيقة أن بعض الإشارات الصباحية قد تكون إنذارًا مبكرًا للإصابة بـ السكري، خاصة إذا تكررت بشكل يومي.

5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر

أوضحت الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أبرز 5 أعراض تظهر في الصباح وقد تكشف عن وجود مشكلة في مستوى السكر في الدم.

1. العطش الشديد فور الاستيقاظ

إذا كنت تستيقظ وأنت تشعر بعطش قوي رغم أنك شربت ماء قبل النوم، فقد يكون ذلك مؤشرًا على ارتفاع مستوى السكر في الدم.

عندما يرتفع السكر، يحاول الجسم التخلص من الجلوكوز الزائد عن طريق البول، مما يؤدي إلى فقدان السوائل والشعور بالعطش.

2. جفاف الفم والحلق

الشعور بجفاف شديد في الفم صباحًا ليس دائمًا بسبب قلة شرب الماء، بل قد يكون مرتبطًا باضطراب السكر.

ارتفاع مستوى الجلوكوز يؤثر على إفراز اللعاب، مما يؤدي إلى الإحساس بالجفاف وعدم الراحة.

3. التعب والإرهاق بدون سبب واضح

الاستيقاظ وأنت مرهق رغم نومك لساعات كافية قد يكون علامة تحذيرية.

في حالة السكري، لا يتمكن الجسم من استخدام الجلوكوز بشكل صحيح لإنتاج الطاقة، مما يجعلك تشعر بالتعب المستمر.

4. الصداع الصباحي

الصداع عند الاستيقاظ قد يكون ناتجًا عن انخفاض أو ارتفاع مستوى السكر أثناء الليل.

هذا التذبذب يؤثر على وظائف الدماغ ويؤدي إلى الشعور بعدم التركيز والصداع في بداية اليوم.

5. كثرة التبول ليلًا

إذا كنت تستيقظ أكثر من مرة خلال الليل للذهاب إلى الحمام، فقد يكون ذلك علامة على ارتفاع السكر في الدم.

الجسم يحاول التخلص من السكر الزائد، مما يزيد من إنتاج البول ويؤثر على جودة النوم.

متى يجب القلق؟

إذا لاحظت تكرار هذه الأعراض بشكل مستمر، فمن الأفضل عدم تجاهلها.

التشخيص المبكر لـ السكري يساعد بشكل كبير في السيطرة عليه وتجنب مضاعفاته.