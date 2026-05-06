دون خسائر .. زلزال بقوة 5 درجات يضرب طهران

شهدت إيران فجر اليوم الأربعاء، تسجيل زلزال بلغت قوتها 5 درجات على مقياس ريختر بحسب ما أعلن عنه مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء في جامعة طهران.



ووفق ما صرح به المركز ؛فقد وقع الزلزال في منطقة "جيلان غرب" بمحافظة "كرمانشاه" الواقعة غرب إيران، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم.



وبحسب المعلومات الإيرانية؛ فتم رصد الهزة على عمق 9 كيلومترات تحت سطح الأرض، عند خط عرض 34.19 درجة شمالًا وخط طول 45.68 درجة شرقًا.



كما نفت السلطات في طهران تسجَّيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن ، فيما تواصل فرق الطوارئ والجهات المختصة عمليات التقييم في المنطقة.



وتُعد بعض مناطق غرب إيران من المناطق النشطة زلزاليًا، نظرًا لوقوعها ضمن أحزمة جيولوجية معرضة للهزات المتكررة.