إنفجارات قوية تهز جزيرة قشم الإيرانية

أكدت العلاقات العامة لمحافظة هرمزغان الإيرانية أن الصوت الذي سمع في جزيرة قشم ناتج عن التصدي للطائرات المسيرة الصغيرة والاستطلاعية ولم يحدث أي ضرر أو انفجار في قشم.

ومنذ قليل ؛ أفاد مسئولون أمريكيون بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم تنفيذ ضربة قصيرة وقاتلة ضد إيران إذا فشلت المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نهائي وكامل.

وبحسب تصريحات المسئولين الأمريكييين للقناة الـ12 العبرية، فقد أكدوا أن ترامب سينفذ ضربة قصيرة وقاتلة ضد إيران إذا فشلت المفاوضات.



يأتي ذلك بعد قليل من إعلان الرئيس ترامب، تعليق مشروع الحرية لعبور السفن من مضيق هرمز، مع التأكيد على استمرار الحصار الكامل ضد إيران.

وأشار ترامب عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، إلى أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي إيران.