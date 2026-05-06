قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يقفز وسط ضعف الدولار وآمال السلام بين واشنطن وطهران
موعد عودة سيستم التأمينات بشكل طبيعي.. وحقيقة تعطل صرف المعاشات
تشغيل مونوريل شرق النيل.. تعرف على المحطات وأبرز المناطق التي تخدمها | صور
وكالة عمليات التجارة البحرية: إصابة سفينة شحن بقذيفة مجهولة في مضيق هرمز
هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب
قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة
صحيفة إسرائيلية تكشف عن خوف جنود الاحتلال من مسيرات حزب الله
مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات
إنفجارات قوية تهز جزيرة قشم الإيرانية
سماع الشهود في محاكمة 50 متهما بالهيكل الإداري للإخوان.. اليوم
خدمة جديدة.. استعلم عن محضر سرقة الكهرباء وادفعه أو تظلم منه إلكترونيا
قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

النجم هاني شاكر
النجم هاني شاكر
أوركيد سامي

أعاد رحيل الفنان الكبير هاني شاكر إلى الواجهة واحدة من الظواهر المؤلمة التي شهدها الوسط الفني أكثر من مرة، وهي تأخر تشييع ودفن بعض النجوم لأسباب مختلفة، ما يضفي على لحظات الوداع طابعًا أكثر قسوة وحزنًا.

وكان شاكر قد رحل عن عالمنا يوم 3 مايو 2026 في العاصمة الفرنسية باريس، بعد صراع طويل مع المرض، قبل أن يصل جثمانه إلى القاهرة مساء أمس في تمام الساعة التاسعة، وسط حالة من الترقب والحزن بين محبيه. وعلى الرغم من ذلك، تأخر دفنه لمدة ثلاثة أيام، حيث من المقرر أن تُقام صلاة الجنازة اليوم من مسجد أبو شقة بمنطقة الشيخ زايد، في مشهد ينتظره جمهور كبير لتوديع أحد أبرز رموز الغناء العربي.

ولم يكن هاني شاكر الحالة الوحيدة في هذا السياق، إذ شهد الوسط الفني مواقف مشابهة لعدد من النجوم الذين تأخر دفنهم لأسباب خارجة عن الإرادة أو نتيجة ظروف إنسانية وعائلية معقدة.

من بين هذه الحالات، قصة الفنان الشاب عمرو سمير، الذي توفي بشكل مفاجئ إثر أزمة قلبية أثناء تواجده في إسبانيا. وقد استغرق نقل جثمانه إلى مصر نحو 16 يومًا، وهو ما أدى إلى تأجيل مراسم دفنه حتى وصوله، في واقعة أثارت تعاطفًا واسعًا مع أسرته ومحبيه.

كما شهدت الساحة الفنية واقعة أخرى مؤثرة مع النجمة الكبيرة سناء جميل، حيث تأخر دفنها لمدة ثلاثة أيام، ليس لأسباب لوجستية، بل نتيجة غياب أفراد عائلتها بسبب خلافات ، ما أضفى على رحيلها طابعًا إنسانيًا حزينًا يتجاوز مجرد الفقد.

وفي سياق مشابه، تأخر دفن الموسيقار حلمي بكر لأكثر من 48 ساعة، بسبب خلافات عائلية 

وتكشف هذه الوقائع عن أن رحيل النجوم لا يكون دائمًا نهاية هادئة، بل قد تحيط به ظروف استثنائية تؤخر مراسم التشييع والدفن، سواء لأسباب إدارية تتعلق بنقل الجثامين من الخارج، أو نتيجة خلافات عائلية، أو حتى لغياب الأقارب.

وفي ظل هذه المشاهد، يبقى الثابت هو الحزن الكبير الذي يخيم على الجمهور، الذي ينتظر دائمًا لحظة الوداع الأخيرة ليعبّر عن حبه ووفائه لنجوم تركوا بصمات لا تُنسى في حياتهم، لتظل ذكراهم حاضرة رغم الغياب.

هاني شاكر اخبار الفن نجوم الفن وفاة هاني شاكر أمير الغناء العربي وداعاً هاني شاكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرتبات

بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق

صورة تعبيرية

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأه في أسعار الدواجن بالأسواق

الشحات وامام

عاشور والشحات | أحمد شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

منحة التموين إلى 1600 جنيه

1600 جنيه .. كيفية صرف منحة التموين

ميلوني

بعد انتشار صور «غرفة النوم».. «ميلوني» تحذِّر من كارثة رقمية تهدّد الجميع

سورة تقرأها قبل النوم

سورة تقرأها قبل النوم تسمع خبرا مفرحا .. 3 آيات تحدث معجزات

الطفل سوبر ماريو

رحيل “سوبر ماريو” يهز القلوب.. تفاصيل وفاة المحارب الصغير بمرض خطير

احمد سالم

وفاة أحمد سالم حارس طلائع الجيش والإنتاج الحربي السابق

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

أفواج النور تغادر الغردقة.. محافظ البحر الأحمر يودع حجاج الجمعيات الأهلية

محافظ الوادي الجديد

أخبار الوادي الجديد: المحافظ تعتمد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي.. وتبحث التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة

الحادث

تصادم سيارتين بطريق 6 بالإسماعيلية

بالصور

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. وصفة سهلة زي المطاعم

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل

حيل تساعدك على النوم سريعًا.. طرق بسيطة لعلاج الأرق بدون أدوية

كيف تنام بسرعة بطرق غير متوقعة؟
كيف تنام بسرعة بطرق غير متوقعة؟
كيف تنام بسرعة بطرق غير متوقعة؟

يُعزّز الرغبة الجنسية .. دراسة تكشف تأثير تنظيف المنزل وغسيل الأطباق على الرجال

تقسيم الأعمال المنزلية داخل المنزل وتأثيره على الرغبة الجنسية
تقسيم الأعمال المنزلية داخل المنزل وتأثيره على الرغبة الجنسية
تقسيم الأعمال المنزلية داخل المنزل وتأثيره على الرغبة الجنسية

كيف تحمي نفسك من فيروس هانتا؟.. إرشادات مهمة لتجنب العدوى القاتلة المرتبطة بالقوارض

كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد