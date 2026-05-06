قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

أعاد رحيل الفنان الكبير هاني شاكر إلى الواجهة واحدة من الظواهر المؤلمة التي شهدها الوسط الفني أكثر من مرة، وهي تأخر تشييع ودفن بعض النجوم لأسباب مختلفة، ما يضفي على لحظات الوداع طابعًا أكثر قسوة وحزنًا.

وكان شاكر قد رحل عن عالمنا يوم 3 مايو 2026 في العاصمة الفرنسية باريس، بعد صراع طويل مع المرض، قبل أن يصل جثمانه إلى القاهرة مساء أمس في تمام الساعة التاسعة، وسط حالة من الترقب والحزن بين محبيه. وعلى الرغم من ذلك، تأخر دفنه لمدة ثلاثة أيام، حيث من المقرر أن تُقام صلاة الجنازة اليوم من مسجد أبو شقة بمنطقة الشيخ زايد، في مشهد ينتظره جمهور كبير لتوديع أحد أبرز رموز الغناء العربي.

ولم يكن هاني شاكر الحالة الوحيدة في هذا السياق، إذ شهد الوسط الفني مواقف مشابهة لعدد من النجوم الذين تأخر دفنهم لأسباب خارجة عن الإرادة أو نتيجة ظروف إنسانية وعائلية معقدة.

من بين هذه الحالات، قصة الفنان الشاب عمرو سمير، الذي توفي بشكل مفاجئ إثر أزمة قلبية أثناء تواجده في إسبانيا. وقد استغرق نقل جثمانه إلى مصر نحو 16 يومًا، وهو ما أدى إلى تأجيل مراسم دفنه حتى وصوله، في واقعة أثارت تعاطفًا واسعًا مع أسرته ومحبيه.

كما شهدت الساحة الفنية واقعة أخرى مؤثرة مع النجمة الكبيرة سناء جميل، حيث تأخر دفنها لمدة ثلاثة أيام، ليس لأسباب لوجستية، بل نتيجة غياب أفراد عائلتها بسبب خلافات ، ما أضفى على رحيلها طابعًا إنسانيًا حزينًا يتجاوز مجرد الفقد.

وفي سياق مشابه، تأخر دفن الموسيقار حلمي بكر لأكثر من 48 ساعة، بسبب خلافات عائلية

وتكشف هذه الوقائع عن أن رحيل النجوم لا يكون دائمًا نهاية هادئة، بل قد تحيط به ظروف استثنائية تؤخر مراسم التشييع والدفن، سواء لأسباب إدارية تتعلق بنقل الجثامين من الخارج، أو نتيجة خلافات عائلية، أو حتى لغياب الأقارب.

وفي ظل هذه المشاهد، يبقى الثابت هو الحزن الكبير الذي يخيم على الجمهور، الذي ينتظر دائمًا لحظة الوداع الأخيرة ليعبّر عن حبه ووفائه لنجوم تركوا بصمات لا تُنسى في حياتهم، لتظل ذكراهم حاضرة رغم الغياب.