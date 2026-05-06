تشغيل مونوريل شرق النيل.. تعرف على المحطات وأبرز المناطق التي تخدمها | صور

بدأت وزارة النقل تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل أمام جمهور الركاب، صباح اليوم، في المسافة من محطة المشير طنطاوي حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الحديثة.

محطات المونوريل

وتضم المرحلة الأولى عددًا من المحطات الحيوية التي تخدم تجمعات سكنية ومناطق تعليمية واستثمارية، حيث تخدم محطة المشير طنطاوي مناطق مدينة نصر والتجمع الخامس، فيما تعد محطة وان ناينتي من المحطات الاستراتيجية المرتبطة بمحاور رئيسية مثل التسعين الجنوبي ومحور العروبة.

كما تخدم محطة النرجس ومحطة المستثمرين عددًا من التجمعات السكنية والجامعات، من بينها الجامعة الأمريكية وجامعة المستقبل، إلى جانب مناطق المستثمرين والتجمعات السكنية المحيطة، بينما تخدم محطة اللوتس وجولدن سكوير وبيت الوطن مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة بالقاهرة الجديدة.

وفي العاصمة الإدارية، تخدم محطات الحي R1 وR2 الكتلة السكنية والمدارس الدولية والجامعات، فيما تغطي محطة حي المال والأعمال المنطقة الاستثمارية والبرج الأيقوني، وتخدم محطة مدينة الفنون والثقافة المركز الثقافي، بينما تعد محطة الحي الحكومي من أهم المحطات لخدمتها مجمع الوزارات.

كما تخدم محطة مسجد مصر والمنطقة المحيطة به، فيما تمثل محطة مدينة العدالة المحطة النهائية التي تخدم المجمع القضائي والمناطق السكنية المجاورة، في إطار شبكة نقل تستهدف ربط شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل سريع ومستدام.