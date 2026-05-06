بالصور

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

أسماء عبد الحفيظ

مع زحمة الصباح وضيق الوقت قبل الذهاب إلى المدرسة، تحتار كثير من الأمهات في تحضير فطار سريع ومفيد لأولادهن، وغالبًا ما يتم الاعتماد على أطعمة غير صحية أو يتم تخطي وجبة الفطار تمامًا، وهو ما يؤثر سلبًا على تركيز الطفل ونشاطه طوال اليوم.

لكن الحقيقة أن تحضير فطار صحي لا يحتاج إلى وقت طويل، بل يمكن إنجازه في 5 دقائق فقط بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت، للشيف رباب العمدة.

 لماذا الفطار مهم للأطفال؟

وجبة الفطار تُعد أهم وجبة في اليوم، خاصة للأطفال، لأنها:

  • تمنحهم الطاقة لبدء يومهم الدراسي
  • تساعد على تحسين التركيز والانتباه
  • تقلل من الشعور بالإرهاق
  • تدعم النمو الصحي

لذلك، لا يجب إهمالها مهما كان الوقت ضيقًا.

أفكار فطار سريع في 5 دقائق

1. ساندويتش الجبنة مع الخضار

اختيار بسيط وسريع:

عيش توست
جبنة بيضاء أو مثلثات
شرائح خيار أو طماطم

يمكن تحضيره في دقيقتين فقط، وهو غني بالكالسيوم والطاقة.

2. بيض مسلوق مع خبز

يمكن سلق البيض مسبقًا في الليل، وفي الصباح:

تقشير البيضة
تقديمها مع قطعة خبز
إضافة رشة ملح

وجبة مشبعة وغنية بالبروتين.

3. زبادي بالعسل أو الفاكهة

خيار خفيف وسريع:

  • كوب زبادي
    ملعقة عسل أو قطع فاكهة
  • يساعد على الهضم ويمنح طاقة سريعة.
  • 4. توست بزبدة الفول السوداني
  • شريحة توست
  • ملعقة زبدة فول سوداني
  • يمكن إضافة موز

وجبة غنية بالطاقة ومناسبة للأطفال.

5. كوب لبن مع تمر

حل بسيط جدًا:

  • كوب لبن
  • 2 أو 3 تمرات
  • يوفر طاقة سريعة ويُعد خيارًا صحيًا.

سر السرعة في التحضير

لكي تتمكني من تجهيز الفطار في 5 دقائق:

  • حضّري بعض المكونات ليلًا مثل سلق البيض
  • نظّمي المطبخ بحيث تكون الأشياء في متناول يدك
  • اختاري وصفات لا تحتاج إلى طهي طويل
     

أخطاء يجب تجنبها

  • الاعتماد على المخبوزات الجاهزة فقط
  • تقديم أطعمة مليئة بالسكر
  • ترك الطفل يذهب بدون فطار
  • تقديم وجبات ثقيلة قد تسبب خمول
نصائح لزيادة شهية الأطفال

  • قدّمي الفطار بشكل جذاب
  • اتركي الطفل يختار بين خيارين
  • غيّري الأصناف يوميًا
  • اجعلي الوجبة خفيفة وسهلة الأكل
