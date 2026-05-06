غداً .. بدء منافسات النسخة السادسة من بطولة مدينتي للجولف للهواة

يستضيف نادي مدينتي للجولف على مدار 3 أيام فعاليات النسخة السادسة من بطولة مدينتي المفتوحة للجولف للهواة . وتبدأ منافسات البطولة اعتباراً من غد الخميس 7 مايو وتستمر حتى السبت 9 مايو بمشاركة 90 لاعبا ولاعبة من جنسيات مختلفة. وتُقام بطولة مدينتي المفتوحة للهواة 2026 ضمن الأجندة الرسمية لـ الاتحاد المصري للجولف في حدث تنافسي يُنظم وفق أعلى المعايير الاحترافية ويواصل رفع مستوى رياضة الجولف للهواة في المنطقة.

ومن المقرر أن تُقام المنافسات الرئيسية بنظام 36 حفرة على مدار يومين يومي 8 و 9 مايو لمعظم المشاركين، في صيغة تنافسية تجمع بين التحدي والمتعة. كما تم استحداث منافسات ممتدة من 54 حفرة على مدى ثلاثة أيام مخصصة للاعبين على مستوى المنتخبات الوطنية، بما يتيح لهم فرصة حصد نقاط التصنيف العالمي لهواة الجولف (WAGR)، وهو ما يعزز من مكانة البطولة على الساحة الدولية.

ويُعد نادي مدينتي للجولف – أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى – واحداً من أبرز وجهات الجولف محلياً وإقليمياً، صُمم ملعبه الرئيسي على يد المصمم العالمي Robert Trent Jones Jr.، وقد حصد العديد من الجوائز من بينها «أفضل ملعب جولف في مصر» و«أفضل ملعب جولف في أفريقيا» لعدة أعوام متتالية، بفضل تصميمه المتميز ومرافقه العالمية.

ونجح نادي مدينتي للجولف في استضافة العديد من البطولات المحلية والدولية ، أبرزها سلسلة بطولات الجولة الأسيوية الدولية عام 2022، وكل من البطولة العربية للناشئين والسيدات 2025 وبطولة مصر المفتوحة «Egyptian Open» ضمن جولة التنمية الآسيوية Asian Development Tour، مما يرسّخ موقعه كوجهة إقليمية لاستضافة بطولات الجولف الكبرى، وبما يسهم في تشجيع السياحة الرياضية.