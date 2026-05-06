استهداف سفينة في مضيق هرمز وإصابات بين الطاقم.. وقرار أمريكي مفاجئ بشأن الملاحة

أعلنت ‏شركة CMA CGM إستهداف سفينة سان أنطونيو أمس خلال عبورها مضيق هرمز ، لافتة إلى وقوع أضرار وإصابات بين طاقم السفينة.

وذكرت ‏شركة CMA CGM في بيان لها أنه تم إجلاء أفراد طاقم السفينة المصابين إثر استهدافها في هرمز أمس.



وفي وقت لاحق من اليوم ؛ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق مشروع الحرية وحركة السفن عبر مضيق هرمز، مع استمرار الحصار ضد إيران.

ونشر “ترامب” على موقع "تروث سوشيال" أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على أن الحصار الأمريكي سيظل ساريًا ونافذًا بالكامل، بينما سيتم تعليق مشروع الحرية وحركة السفن عبر مضيق هرمز لفترة وجيزة.

وذكر الرئيس الأمريكي أن هذا الإجراء يهدف إلى دراسة إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين وتوقيعه.