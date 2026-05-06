توفير الوقود وركن السيارة بالموبايل.. تقنية "سور الصين العظيم" من شيري

اختتمت شركة شيري الدولية بنجاح حدث تجربة الاختبار العالمي طويل المدى لعام 2026 في مدينة تشنجده التاريخية، بمشاركة واسعة من وسائل الإعلام العالمية تحت شعار "السور العظيم، قيادة استثنائية".

وجمعت الرحلة التي امتدت بين سور جينشانلينج العظيم ومنتجع تشنجده الجبلي بين عراقة الحضارة الشرقية وأحدث ابتكارات التصنيع الذكي، حيث قدمت شيري رؤيةً متكاملةً لمفهوم السفر العائلي "For Family".

نظام "CSH" الهجين ينهي قلق الوقود وتقنية "VPD" ترسم مستقبل الركن الذكي

شهد الاختبار استعراضًا لقوة نظام Chery Super Hybrid (CSH) الذي أثبت كفاءةً عاليةً في استهلاك الطاقة فوق الطرق الجبلية والمنحنيات الصعبة، مستفيدًا من كل قطرة وقود بأقصى درجة ممكنة، مما يقضي تمامًا على قلق التزود بالوقود في ظل تقلبات الأسعار العالمية.

كما سجلت التقنية الذكية "VPD" ظهورها العالمي الأول في بيئة واقعية، حيث تعتمد على الذكاء الاصطناعي الشامل لركن السيارة تلقائيًا عبر الهاتف المحمول، مما يعالج واحدًا من أكبر تحديات القيادة اليومية.

إن هذه الابتكارات تعكس فلسفة شيري في تسخير التكنولوجيا المتطورة لتوفير وقت أطول وجهد أقل للعائلة، ليصبح الذكاء الاصطناعي بمثابة سائق محترف يضمن راحة الركاب في كل رحلة.

أمان مستلهم من سور الصين العظيم ومعايير عالمية لحماية الأسرة

استلهمت شيري مفهومها للأمان من صلابة سور الصين العظيم، حيث قدمت نظام حماية متكاملًا يرتكز على معايير السلامة العالمية ذات الخمس نجوم.

وتوفر السيارات طبقة حماية تشبه "سورًا غير مرئي" يحيط بالعائلة من خلال أنظمة أمان ذكية نشطة تتعامل مع المخاطر بدقة وثبات، مما يجعل الطمأنينة جزءًا أساسيًا من تجربة القيادة.