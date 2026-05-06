قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زراعة النواب توافق على مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالي 2026/2027
مدير المتوسط للدراسات: إدارة ترامب معنية بالتوصل إلى تسوية مع إيران لحفظ ماء الوجه
وصول ميرفت أمين وخالد الجندي لتوديع هاني شاكر
صحة قنا: بدء تطبيق الولادة الطبيعية الأولى مجانًا بجميع المستشفيات الحكومية
استثمارات بالمليارات وفرص عمل جديدة.. وزير الصناعة يتفقد 3 مصانع كبرى في بني سويف والمنيا لتعزيز الإنتاج المحلي.. صور
بحضور مدبولي.. اتفاق شراكة مع "ترافيجورا المحدودة" لإقامة توسعات جديدة بمجمع الألومنيوم
براءة.. قرار عاجل من القضاء اللبناني بشأن فضل شاكر
مدرب موناكو السابق على طاولة الأهلي
أمين سر اقتصادية الشيوخ: ليس لدينا حل لتوفير العملة الصعبة إلا زيادة معدلات الصناعة والتصدير
الصين: نحن شريك موثوق به.. وتأكيد سعودي إيراني على استمرار الدبلوماسية ومنع التصعيد
الوزير يستقل قطار المونوريل متوجها الى مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية | صور
انتصار في الملعب وأزمة خارج الخطوط.. فيفا يوقف قيد الزمالك بعد الفوز على سموحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

توفير الوقود وركن السيارة بالموبايل.. تقنية "سور الصين العظيم" من شيري

شيري
شيري
عزة عاطف

اختتمت شركة شيري الدولية بنجاح حدث تجربة الاختبار العالمي طويل المدى لعام 2026 في مدينة تشنجده التاريخية، بمشاركة واسعة من وسائل الإعلام العالمية تحت شعار "السور العظيم، قيادة استثنائية". 

وجمعت الرحلة التي امتدت بين سور جينشانلينج العظيم ومنتجع تشنجده الجبلي بين عراقة الحضارة الشرقية وأحدث ابتكارات التصنيع الذكي، حيث قدمت شيري رؤيةً متكاملةً لمفهوم السفر العائلي "For Family". 

نظام "CSH" الهجين ينهي قلق الوقود وتقنية "VPD" ترسم مستقبل الركن الذكي

شهد الاختبار استعراضًا لقوة نظام Chery Super Hybrid (CSH) الذي أثبت كفاءةً عاليةً في استهلاك الطاقة فوق الطرق الجبلية والمنحنيات الصعبة، مستفيدًا من كل قطرة وقود بأقصى درجة ممكنة، مما يقضي تمامًا على قلق التزود بالوقود في ظل تقلبات الأسعار العالمية.

كما سجلت التقنية الذكية "VPD" ظهورها العالمي الأول في بيئة واقعية، حيث تعتمد على الذكاء الاصطناعي الشامل لركن السيارة تلقائيًا عبر الهاتف المحمول، مما يعالج واحدًا من أكبر تحديات القيادة اليومية. 

إن هذه الابتكارات تعكس فلسفة شيري في تسخير التكنولوجيا المتطورة لتوفير وقت أطول وجهد أقل للعائلة، ليصبح الذكاء الاصطناعي بمثابة سائق محترف يضمن راحة الركاب في كل رحلة.

أمان مستلهم من سور الصين العظيم ومعايير عالمية لحماية الأسرة

استلهمت شيري مفهومها للأمان من صلابة سور الصين العظيم، حيث قدمت نظام حماية متكاملًا يرتكز على معايير السلامة العالمية ذات الخمس نجوم. 

وتوفر السيارات طبقة حماية تشبه "سورًا غير مرئي" يحيط بالعائلة من خلال أنظمة أمان ذكية نشطة تتعامل مع المخاطر بدقة وثبات، مما يجعل الطمأنينة جزءًا أساسيًا من تجربة القيادة. 

شيري نظام Chery CSH الهجين تقنية الركن الذكي VPD تكنولوجيا شيري للعائلة اختبار شيري العالمي 2026 سيارات شيري في تشنجده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشحات وامام

عاشور والشحات | أحمد شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

ميلوني

بعد انتشار صور «غرفة النوم».. «ميلوني» تحذِّر من كارثة رقمية تهدّد الجميع

مضيق هرمز

انفجار في مضيق هرمز .. إيران تضرب سفينة بريطانية مرتبطة بإسرائيل

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

ترشيحاتنا

شهباز شريف

باكستان: تعليق مشروع الحرية سيسهم في تعزيز السلام والاستقرار والمصالحة

إطلاق الاجتماع الرابع لتحول النظم الغذائية بمشاركة أممية

من القاهرة.. إطلاق الاجتماع الرابع لتحول النظم الغذائية بمشاركة أممية واسعة

شبكة "بريكس": أندونيسيا تعلن اكتشاف 13 بئرا محتملة للنفط والغاز في كاليمانتان الشرقية

شبكة "بريكس": أندونيسيا تعلن اكتشاف 13 بئرا محتملة للنفط والغاز

بالصور

مش هتصدق تأثيره .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

وصول هالة سرحان ولبلبة لحضور صلاة الجنازة علي الفنان هاني شاكر

لبلبة وهالة سرحان
لبلبة وهالة سرحان
لبلبة وهالة سرحان

مُرتبك بيخلص بسرعة؟ .. 7 أخطاء مالية ترتكبها تجنبها بذكاء

قبضك بيخلص بسرعة؟.. 7 أخطاء مالية بتدمرك
قبضك بيخلص بسرعة؟.. 7 أخطاء مالية بتدمرك
قبضك بيخلص بسرعة؟.. 7 أخطاء مالية بتدمرك

وزير الري: التجربة المصرية تمثل نموذجا متقدما في الإدارة المتكاملة للموارد المائية

وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد