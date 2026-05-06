بعد زيادة أسعار الباقات.. 7 أخطاء شائعة بتسحب الإنترنت في صمت

يعاني عدد كبير من مستخدمي الإنترنت في مصر من مشكلة تكرار نفاد الباقة قبل موعد التجديد الشهري، سواء في الإنترنت المحمول أو الإنترنت الأرضي، وهو ما يسبب تعطّل التواصل اليومي، والعمل عن بُعد، والدراسة الإلكترونية، وحتى الترفيه.

ومع أي تحديثات في أسعار أو سعات الباقات، يصبح السؤال الأكثر تداولًا: "ليه الباقة بتخلص بسرعة رغم إن استخدامي عادي؟"، والإجابة غالبًا لا تكون في الاستخدام الظاهر فقط، بل في استهلاك “خفي” يحدث داخل الهاتف أو الراوتر دون ملاحظة.

زيادة أسعار باقات الانترنت

من جانبه، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، صباح اليوم عن توجيه شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري لطرح باقات جديدة للإنترنت الثابت وخدمات المحمول، بما يعزز جهود الشمول الرقمي ويوسّع قاعدة المستفيدين من الخدمات.

وشملت القرارات إتاحة باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيهات، إلى جانب طرح باقة محمول جديدة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بأقل باقة سابقة بسعر 13 جنيهًا. كما تقرر إتاحة تصفح المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة.

وفي الوقت نفسه، وافق الجهاز على تحريك أسعار بعض الباقات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، مع تثبيت أسعار دقيقة المكالمات للثابت والمحمول، وأسعار كروت الشحن والمحافظ الإلكترونية دون تغيير. وأوضح أن القرار يأتي لدعم استدامة تطوير القطاع وتحسين جودة الخدمات، في ظل زيادة ملحوظة في معدلات استخدام الإنترنت الأرضي بلغت 36% خلال عام واحد، ما أدى إلى ضغط متزايد على الشبكات.

وأشار البيان إلى أن التعديلات السعرية تعكس ارتفاع تكاليف التشغيل والاستثمار، نتيجة تغيرات اقتصادية شملت سعر الصرف، والطاقة، وتكاليف الوقود، فضلًا عن زيادة أسعار المعدات والرقائق الإلكترونية والشحن الدولي. وأكد الجهاز استمراره في مراقبة جودة الخدمات وحماية حقوق المستخدمين، بما يحقق التوازن بين الكلفة والجودة ويدعم مسار التحول الرقمي في مصر.

لماذا تنفد الباقة بسرعة؟

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هناك مجموعة من الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى استهلاك الإنترنت بشكل أسرع من المتوقع، أبرزها:

1- التحديثات التلقائية للتطبيقات

الهواتف تقوم بتحديث التطبيقات ونظام التشغيل تلقائيًا، وغالبًا يتم ذلك باستخدام بيانات الهاتف وليس الواي فاي، ما يستهلك جزءًا كبيرًا من الباقة.

2- تشغيل الفيديوهات تلقائيًا

تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام وتيك توك تقوم بتشغيل الفيديوهات تلقائيًا، حتى دون فتحها بالكامل.

3- التطبيقات التي تعمل في الخلفية

حتى عند إغلاق التطبيقات، تستمر بعض البرامج في العمل وتحديث البيانات، وهو استهلاك غير مرئي لكنه مستمر.

4- تحميل الوسائط تلقائيًا

الصور والفيديوهات على تطبيقات الدردشة يتم تحميلها تلقائيًا، ما يزيد من استهلاك الإنترنت دون وعي المستخدم.

5- استخدام البيانات بدل الواي فاي

في بعض الأحيان يظل الهاتف على بيانات الهاتف رغم توفر شبكة واي فاي، ما يؤدي لاستهلاك الباقة بشكل مباشر.

6- الإعلانات داخل التطبيقات

الإعلانات، خصوصًا داخل الألعاب والتطبيقات المجانية، تستهلك بيانات بشكل مستمر.

7- عدم تفعيل وضع توفير البيانات

كثير من المستخدمين لا يستخدمون خاصية "توفير الداتا" التي تقلل الاستهلاك بشكل ملحوظ.

ثانيًا: استهلاك الإنترنت الأرضي (الراوتر)

الإنترنت الأرضي لا يختلف كثيرًا، بل قد يكون استهلاكه أعلى بسبب كثرة الأجهزة المتصلة.

أبرز الأسباب:

مشاهدة الفيديوهات بجودة عالية (HD و4K)

تحميل ألعاب وتحديثات كبيرة

تشغيل أكثر من جهاز في نفس الوقت

تحديثات تلقائية للهواتف وأجهزة الكمبيوتر

خطوات الحفاظ على الباقة

يمكن تقليل الاستهلاك بشكل واضح عبر مجموعة خطوات بسيطة:

تفعيل وضع "توفير البيانات" على الهاتف

إيقاف التشغيل التلقائي للفيديوهات

استخدام الواي فاي قدر الإمكان بدل بيانات الهاتف

تعطيل التحديثات التلقائية أو جعلها عبر الواي فاي فقط

تقليل جودة الفيديوهات أثناء المشاهدة

حذف أو إيقاف التطبيقات غير المستخدمة

مراقبة استهلاك الباقة من إعدادات الهاتف أو تطبيق الشركة

متابعة الاستهلاك بشكل دوري

تقدم شركات الاتصالات والإنترنت الأرضي تطبيقات تتيح متابعة استهلاك الباقة بشكل لحظي، ومعرفة المتبقي منها، ما يساعد المستخدم على التحكم في الاستهلاك قبل الوصول إلى مرحلة النفاد المفاجئ.

ماذا تفعل عند انتهاء الباقة؟

في حال نفاد الباقة قبل موعد التجديد، يمكن:

شراء باقة إضافية مؤقتة

استخدام خدمات إعادة الشحن السريع

الاعتماد مؤقتًا على شبكة بديلة أو واي فاي عام

تقليل الاستخدام حتى موعد التجديد

نفاد باقة الإنترنت بسرعة ليس دائمًا بسبب الاستخدام المباشر، بل غالبًا نتيجة إعدادات غير مضبوطة واستهلاك خلفي غير مرئي.

ومع بعض التعديلات البسيطة في الهاتف والراوتر، يمكن تقليل الاستهلاك بشكل كبير والاستفادة من الباقة حتى آخر يوم دون انقطاع.