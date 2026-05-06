قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخيرا.. استخراج كعب العمل أون لاين| اتتبع الخطوات
مدبولي: توجيهات رئاسية بتغطية الاحتياجات من السلع الاستراتيجية لمدد كافية
رئيس الوزراء: نعمل على رفع إنتاجية البترول والغاز في مصر
رئيس الوزراء: المشهد السياسي في المنطقة متأرجح بين التهدئة والتصعيد
دليل شامل لفهم مشروع قانون الأسرة الجديد.. من الخطبة حتى الحضانة
رئيس الوزراء يوجه بضرورة التزام جميع الوزارات بإجراءات الترشيد الحكومي
أشرف زكي ولميس الحديدي وممدوح عباس يصلون لتوديع هاني شاكر
وزير الدفاع خلال لقائه بمقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية: تأمين حدود مصر مهمة لا تهاون فيها.. ونعمل بأقصى درجات اليقظة
أم تستغيث بوزير التعليم: امتحانات شهر أبريل "جت من كتاب خارجي" والإدارة خالفت التعليمات
وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها
بالحجز.. موعد التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026 سكن لكل المصريين 9
وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يلتقي رئيسة مركز "سيسريك" لبحث تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات

اجتماع وزير الري مع رئيسة مركز "سيسريك"
اجتماع وزير الري مع رئيسة مركز "سيسريك"
حنان توفيق

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بزهراء زمرد سلجوق، رئيسة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسريك - SESRIC)، على هامش مشاركته في فعاليات "منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه"، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات المياه، بحضور السفير وائل بدوي، سفير مصر لدى تركيا.

وخلال اللقاء، تم استعراض دور مركز "سيسريك" باعتباره الذراع البحثي والاستشاري لمنظمة التعاون الإسلامي، والمسؤول عن دعم الدول الأعضاء من خلال توفير البيانات والإحصاءات، وتنفيذ البرامج التدريبية، وبناء القدرات، ودعم إعداد السياسات في مختلف القطاعات التنموية، ومن بينها قطاع المياه.

ومن جانبها، أعربت رئيسة المركز عن اهتمام المركز بالاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة وتجارب النجاح الرائدة في مجال إدارة الموارد المائية، مؤكدةً تطلع المركز لتعزيز التعاون مع مصر لنقل هذه الخبرات إلى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز قدرة الدول على مواجهة التحديات المائية.

وأكد الدكتور سويلم حرص مصر على دعم هذا التوجه، مشيرًا إلى استعداد الوزارة للتعاون مع المركز في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات، وتقديم التجارب المصرية الناجحة كنماذج تطبيقية يمكن الاستفادة منها على مستوى الدول الأعضاء.

 أهمية تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات

كما شهد اللقاء الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وتبادل الخبراء، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الفنية بالدول الأعضاء، وتعزيز قدراتها على تطبيق أحدث الممارسات في إدارة الموارد المائية، خاصةً في ظل امتلاك مصر لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري المعتمد من منظمة اليونسكو، والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)، واللذين يمثلان منصة متقدمة لنقل المعرفة وبناء القدرات على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تناول اللقاء بحث مجالات التعاون المستقبلية، خاصةً في مجالات تحديث نظم الري، ومعالجة وإعادة استخدام المياه، والتحول الرقمي في إدارة المياه، إلى جانب دعم المبادرات البحثية المشتركة التي تربط بين قضايا المياه والغذاء والطاقة، بما يحقق المنفعة المشتركة لكافة الدول الأعضاء.

مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية سيسريك SESRIC منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميلوني

بعد انتشار صور «غرفة النوم».. «ميلوني» تحذِّر من كارثة رقمية تهدّد الجميع

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

الطواف حول الكعبة

لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟.. اعرف الحكمة

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء

تحركات جديدة في سعر الدولار صباح اليوم.. إلى أين وصل الآن؟

ترشيحاتنا

فيلم اوراق التاروت

انتهاء أزمة فيلم أوراق التاروت مع الرقابة

رامي صبري

رامي صبري وهشام عباس ومصطفى كامل يصلون لتوديع جثمان هاني شاكر.. صور

ريدلى سكوت

ريدلي سكوت: The Dog Stars قد يكون أفضل فيلم في مسيرتي

بالصور

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر

5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر
5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر
5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر

مش هتصدق تأثيره .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد