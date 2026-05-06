7 مصابين في حادث انقلاب سيارة أجرة بسيدي بشر بالإسكندرية

أُصيب 7 أشخاص، اليوم، إثر انقلاب سيارة أجرة “تومناية” أعلى كوبري محمد نجيب بطريق الكورنيش في منطقة سيدي بشر، التابعة لحي منتزه أول شرق الإسكندرية، وسط استنفار أمني وخدمي للتعامل مع الحادث.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم التعامل الفوري مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقامت الأجهزة المعنية بفرض سياج أمني حول موقع الحادث، مع توجيه الحركة المرورية وتسييرها لتفادي حدوث تكدسات، فيما عملت فرق المرور على رفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام السيارات.

وبحسب الفحص المبدئي، تبين أن اختلال عجلة القيادة بيد السائق أدى إلى فقدانه السيطرة على المركبة، ما تسبب في انقلابها وإصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر رسمي، مع إخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها وكشف ملابسات الحادث بشكل كامل.