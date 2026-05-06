شاحنة الفول المجروش تكشف أخطر محاولة لتهريب آثار بالمليارات عبر نويبع.. تأجيل الحكم إلى 3 يونيو

قررت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، تأجيل النطق بالحكم على 10 متهمين في قضية محاولة تهريب آثار إلى خارج البلاد عبر ميناء نويبع البحري، إلى جلسة 3 يونيو المقبل.

وتعود وقائع القضية إلى محاولة المتهمين تهريب كمية كبيرة من القطع الأثرية إلى الأردن داخل شاحنة محمّلة بـ«فول مجروش»، حيث جرى إخفاء المضبوطات داخل مخزن سري مُعدّ بإحكام داخل كابينة السيارة. وقدّرت القيمة الإجمالية للآثار المضبوطة بنحو 3 مليارات و578 مليونًا و550 ألف جنيه.

صدر القرار برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمود الهريدي، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

ترجع أحداث القضية إلى 1 أغسطس 2025، عندما وردت معلومات إلى إدارة البحث الجنائي بميناء نويبع البحري تفيد بقيام المتهم الأول، سائق أردني يُدعى إبراهيم علي سليمان الزيود (59 عامًا)، بمحاولة تهريب قطع أثرية إلى خارج البلاد. وعقب تقنين الإجراءات، شُكّلت مأمورية مشتركة من الجهات الأمنية والجمركية، وتم ضبط الشاحنة داخل الدائرة الجمركية، وتبيّن أنها تحمل لوحات أردنية ومحمّلة بشحنة «فول مجروش».

وبتفتيش السيارة، عُثر داخل كابينة السائق على مخازن سرية مُحكمة الإخفاء، بداخلها 6 لفافات كبيرة تضم 2198 قطعة أثرية مختلفة الأشكال والأحجام، يُشتبه في أثريتها، وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

وأوصت اللجنة المختصة بمصادرة المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار، وإيداعها بأقرب متحف؛ نظرًا لقيمتها التاريخية والفنية. وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية للمضبوطات بنحو 3.578 مليار جنيه، فيما بلغت الرسوم الجمركية 1.316 مليار جنيه، والتعويض الجمركي 7.157 مليار جنيه.

وبمواجهة المتهم الأول، أقرّ بحيازته للمضبوطات، مؤكدًا أنها مملوكة لشخص أردني، وأنه تسلّمها مقابل 5 آلاف دولار لنقلها إلى خارج البلاد.

وكشفت التحريات عن تورط 10 متهمين في الواقعة؛ تم ضبط 6 منهم، بينما لا يزال 4 آخرون هاربين. وأوضحت التحريات أن المتهمين اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة، حيث تولّى أحدهم أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع بمحافظة قنا، ثم بيع القطع الأثرية لباقي أفراد التشكيل.

والمتهمون هم: (ع.س.ا) 59 عامًا، سائق (تم ضبطه)؛ صالح (ع.م.ا)، أردني (هارب)؛ محمد (ع.م.ع) 42 عامًا، صاحب مكتب ديكور، مقيم إسنا بالأقصر (تم ضبطه)؛ محمد (م.ع.م.س) 54 عامًا، حلاق، مقيم مينا البصل بالإسكندرية (تم ضبطه)؛ محمد (ع.م.م) 49 عامًا، تاجر بلح، مقيم النزهة بالقاهرة (تم ضبطه)؛ أسامة (ا.م.ا) 49 عامًا، تاجر بلح، مقيم دمياط الجديدة (تم ضبطه)؛ سيد (س.م.ح)، عامل، مقيم طوخ مركز نقادة بقنا (تم ضبطه)؛ أكرم (ا.د.ا)، أردني (هارب)؛ أبو وعد (م.ص)، أردني (هارب)؛ عمرو (ف.م.ا)، مصري (هارب).

وتم تحرير المحضر رقم 2766 لسنة 2025 جنح نويبع، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين المضبوطين احتياطيًا، وسرعة ضبط الهاربين، مع التحفظ على المضبوطات والشاحنة المستخدمة.

وبعد استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وقُيّدت برقم 1956 لسنة 2025، حيث قررت المحكمة حجزها للنطق بالحكم بجلسة 3 يونيو المقبل.