425 ألف جنيه.. تمويل 32 مشروعا ضمن إقراض الأسر بالقرى والأحياء الشعبية

تلقي اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية تقريراً حول جهود أداء مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية وصندوق التنمية المحلية خلال شهر ابريل عام 2026 ، بمختلف المجالات الإنتاجية المتنوعة والصناعية والزراعية والتجارية وغيرها من آفاق العمل المتاح للشباب، يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية المجتمعية من خلال إقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.

وأشار اللواء عبدالله الديب السكرتير العام رئيس اللجنة أنه تم تمويل 32 مشروعاً اقتصاديا(مشروعات صغيرة) خلال شهر ابريل 2026 باجمالي تمويل 425 الف جنيه والسابق التقدم بها من الوحدات المحلية القروية بمختلف المجالات الإنتاجية والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة ، تضمنت مجال الإنتاج الحيوانى (تربية الأغنام ، تسمين العجول ) ، و مجال مشروعات الميكنة الزراعية ( ماكينة رى ، حصادة زراعية ،عزاقة ) ، بالإضافة إلى تمويل مشروعات متنوعة ( ونش رفع ، ماكينة تريكو ، فراز لبن ) ، منافذ بيع ( بضاعة لمحل بقالة ) .

وأكد محافظ المنوفية على ضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجارى تمويلها لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة والتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها، مؤكداً على أهمية مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية والذى يساهم وبشكل ملحوظ في دعم جهود وخطط الدولة للتنمية الإقتصادية في القرى والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية وتحقيق حياه كريمه للمواطنين