قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة توافق على طلب بعض الوزارات بالتعاقد لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية
يانيك فيريرا سبب إيقاف القيد رقم 16 للزمالك
الزمالك يطلب حكاما أجانب لمباراة سيراميكا كليوباترا
الرئيس السيسي: أمن واستقرار سلطنة عمان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
وزير النقل: تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل الشهر المقبل
زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات
أول ولادة طبيعية ببلاش .. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
7 حالات لإنهاء الخطوبة في مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين| تعرف عليها
نقل النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم هيئة النقل النهري
مصر وقطر تكثفان التنسيق لخفض التصعيد الإقليمي ودعم المسار التفاوضي
علامات الحزن تسيطر على نجل هاني شاكر في جنازته
شاحنة الفول المجروش تكشف أخطر محاولة لتهريب آثار بالمليارات عبر نويبع.. تأجيل الحكم إلى 3 يونيو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الغد يناقش الأثر التشريعي لقوانين الأسرة والإجراءات الجنائية والإيجارات.. السبت

حزب الغد
حزب الغد
معتز الخصوصي

أعلن حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، تدشين “ملتقى الفكر القانوني”، مساء السبت المقبل، كمنصة حوارية متخصصة لمناقشة الأثر التشريعي لعدد من القوانين ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية (الأسرة)، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإيجارات، وذلك في إطار سعي الحزب لتعزيز دور الأحزاب في دعم التشريعات الوطنية برؤى علمية ومجتمعية متكاملة.

وأكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن هذه القوانين تمس البنية الأساسية للمجتمع المصري، لما لها من تأثير مباشر على استقرار الأسرة، وضمانات العدالة الجنائية، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشددًا على أن مناقشتها يجب أن تتم بمنهج علمي يوازن بين الحقوق والواجبات ويحقق العدالة الاجتماعية.

وأوضح رئيس حزب الغد أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المعروض على مجلس النواب يمثل محطة تشريعية مهمة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الالتزامات والحقوق بين أطراف الأسرة، مشيرًا إلى أهمية مناقشة المواد المقترحة بصورة دقيقة، بما يضمن تحقيق التوازن الأسري وحماية حقوق جميع الأطراف، في ضوء أحكام الدستور ومبادئ العدالة.

وأضاف أن المسؤولية تقع على عاتق المتخصصين من رجال القانون لتقديم رؤى علمية واضحة يستند إليها أعضاء مجلس النواب خلال مناقشاتهم، لافتًا إلى أن ذلك يتطلب دراسة متأنية للأثر التشريعي لمختلف جوانب تطبيق القانون قبل إقراره، بما يضمن فاعليته واستدامة تأثيره الإيجابي على المجتمع.

وأشار موسى مصطفى موسى إلى أن حزب الغد يضطلع بدور فاعل في هذا الإطار من خلال تشكيل ملتقى يضم نخبة من كبار المحامين، وأساتذة القانون، وخبراء علم النفس والاجتماع، إلى جانب رجال الدين الإسلامي والمسيحي وعدد من الشخصيات العامة، بهدف بلورة رؤية متكاملة حول هذه القوانين، يتم تقديمها إلى مجلس النواب لدعم عملية التشريع.

واختتم رئيس حزب الغد تصريحاته بالتأكيد على أن “ملتقى الفكر القانوني” يستهدف توثيق أواصر الفكر الديمقراطي المستنير، وتعزيز الحوار المجتمعي حول القضايا التشريعية، بما يسهم في إصدار قوانين أكثر توافقًا مع احتياجات المجتمع المصري وتطلعاته.

حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى ملتقى الفكر القانوني الأثر التشريعي قانون الأحوال الشخصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

الطواف حول الكعبة

لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟.. اعرف الحكمة

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء

تحركات جديدة في سعر الدولار صباح اليوم.. إلى أين وصل الآن؟

جهاز

كروت الشحن دون تغيير.. تحريك أسعار بعض الباقات الانترنت بنسبة تتراوح بين 9% و15%.. انفوجراف

ترشيحاتنا

منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ماهي الفئات المستحقة؟.. خطوات الحصول على 1500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة

سعر الدولار اليوم

الدولار بكام الآن.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء

المونوريل

هدية للمصريين| موعد تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل.. تفاصيل

بالصور

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

فيروس مميت في صمت.. هانتا ينتقل من الفئران للإنسان| اعرف الأعراض؟

فيروس هانتا
فيروس هانتا
فيروس هانتا

إزالة 149 حالة تعد على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أطباء يحذرون: تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير

تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير
تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير
تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد