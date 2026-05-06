أمير الكويت يبحث هاتفيا مع رئيسة وزراء إيطاليا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

تلقى أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اتصالا هاتفيا، ظهر اليوم الأربعاء، من رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، جرى خلاله استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وتبادل الآراء بشأنها.

وأكدت ميلوني - خلال الاتصال - وقوف إيطاليا إلى جانب دولة الكويت وشعبها ودعمها لكل ما من شأنه حفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها.

من جانبه، أعرب أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن خالص شكره وتقديره لرئيسة وزراء إيطاليا متمنيا لها دوام الصحة والعافية وللشعب الإيطالي الصديق المزيد من التقدم والنماء.