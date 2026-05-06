محافظ الغربية: مستمرون في الوصول إلى القرى الأكثر احتياجا عبر أسواق اليوم الواحد

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، سوق اليوم الواحد بمنشية مبارك بمركز المحلة الكبرى، والذي يُقام بالتعاون مع مديرية التموين لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30%، حيث اطلع المحافظ على المعروضات المختلفة من السلع الأساسية واللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة ومنتجات الزيوت والبقالة، مؤكدًا ضرورة استمرار ضخ السلع بالكميات المناسبة وبجودة وأسعار تلبي احتياجات المواطنين،جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المهندس ناصر عفيفي، مدير مديرية التموين بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع لآراء المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بإقامة السوق داخل المنطقة، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرات التي خففت عن كاهل الأسر، مؤكدين أن منشية مبارك أصبحت تمتلك منفذًا وسوقًا يوفر احتياجاتهم اليومية بأسعار مناسبة بعدما كانوا يتكبدون مشقة الانتقال لشراء مستلزماتهم.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن أسواق اليوم الواحد تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن المواطنين ومحاربة الغلاء، مشددًا على أن المحافظة مستمرة في الوصول بهذه الأسواق إلى مختلف القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، لضمان توفير السلع الأساسية لكل أهالينا بأسعار عادلة ومخفضة.