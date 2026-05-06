لمدة أسبوعين.. تحويلات مرورية بمحور التسعين الشمالي بالقاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك لإستكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة محور التسعين الشمالى بداية من محطة الغاز وصولاً لطريق السويس بطول 400 متر تقريباً.

مما يستلزم الغلق الكلى للإتجاه القادم من محور السادات إتجاه طريق السويس وتحويل حركة المرور إتجاه الطريق المستحدث (أمام محطة الغاز) وصولاً لطريق السويس ، إعتباراً من الساعة 12,05 صباح يوم الأربعاء الموافق 6/5/2026 ولمدة (14 يوما).

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.