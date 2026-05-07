ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

لحم البط غني بالسيلينيوم و يُعد السيلينيوم المعدن الأساسي في لحم البط، وهو مضاد أكسدة رئيسي يلعب دورًا حاسمًا في الحد من الالتهابات ودعم وظائف الجهاز المناعي. إضافةً إلى ذلك، يُعد تناول كمية كافية من السيلينيوم ضروريًا لصحة الغدة الدرقية.

والجدير بالذكر أن إحدى الدراسات وجدت أن النساء المسنات اللواتي يعانين من انخفاض مستويات السيلينيوم في الدم لديهن خطر أعلى بكثير للوفاة في غضون خمس سنوات.

فوائد لحم البط..

-لحم البط: وقود الطاقة الخارق والسر الطبيعي لتقوية الأعصاب.

- تقوية الأعصاب: غني جداً بـ فيتامين B12 و B6 لدعم الجهاز العصبي.

- مناعة حديدية: يحتوي على مستويات عالية من الزنك والسيلينيوم لحماية الجسم.

- غني بالحديد: يساعد في الحفاظ على مستويات الهيموجلوبين في الدم ومنع الضعف العام.

- بناء العضلات: يوفر كمية بروتين ضخمة تساعد في ترميم الأنسجة وزيادة النشاط.

-الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية