محافظ كفرالشيخ يقود جولة ميدانية موسعة لتسريع التطوير ورفع كفاءة الخدمات

واصل المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، جولاته الميدانية المكثفة، اليوم الأربعاء، متفقدًا عددًا من شوارع حي غرب مدينة كفر الشيخ، لمتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على أعمال التطوير الجارية، كما التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم على أرض الواقع، موجهًا بسرعة التعامل الفوري مع المشكلات المطروحة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، ومحمد زكريا، رئيس حي غرب، وعصام القصيف، رئيس جهاز النظافة والتجميل.

وخلال الجولة، وجه «المحافظ» بسرعة استكمال أعمال التطوير، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، ومراعاة أعلى المواصفات الفنية والمعايير القياسية، مؤكدًا ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لكافة المشروعات لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وشدد محافظ كفرالشيخ على رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، واستمرار حملات جمع المخلفات بشكل دوري، والاهتمام بالمساحات الخضراء وتجميل الفراغات العامة، بما يسهم في تحسين جودة البيئة الحضرية والحفاظ على الصحة العامة.

كما كلف برفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وصيانة الكشافات، إلى جانب متابعة أعمال صيانة شبكات الصرف الصحي، وتكثيف حملات رفع الإشغالات، ومتابعة أعمال الرصف والتطوير لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الخطة الزمنية المحددة.

وأكد المهندس إبراهيم مكي أن المحافظة تقوم بتطوير الخدمات وفق تنفيذ خطط تطوير شاملة في مختلف القطاعات، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين المظهر الحضاري، مشددًا على أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، وأن التواصل المباشر معه والاستماع إلى احتياجاته يمثلان أساس تحسين جودة الحياة.

واختتم «المحافظ» جولته بالتأكيد على أهمية استمرار المتابعة اليومية للمواقع الخدمية، ورفع كفاءة الأداء داخل كافة القطاعات، مع إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، لضمان تقديم خدمات منتظمة تليق بأهالي كفرالشيخ.