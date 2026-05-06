ترامب: من السابق لأوانه البدء بالتفكير في محادثات مباشرة بين واشنطن وطهران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أنه من السابق لأوانه البدء بالتفكير في محادثات مباشرة بين واشنطن وطهران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عملية ملحمة الغضب ستنتهي وسيتم فتح مضيق هرمز للجميع بما في ذلك إيران إذا وافقت طهران.

وقال ترامب في تصريحات له : إذا لم توافق إيران سيبدأ القصف على مستوى أعلى بكثير.

وتقترب واشنطن وطهران من الاتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب بحسب مانقلت صحيفة أكسيوس عن مسؤولين أمريكان .

وتوقع المسؤولون أن تتلقي واشنطن ردا من طهران بشأن عدة نقاط رئيسية خلال 48 ساعة .