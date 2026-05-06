تعاون أكاديمي بين جامعتي عين شمس وRCSI البحرينية الطبية

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، البروفيسور سمير عتوم، رئيس الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا - جامعة البحرين الطبية ( RCSI ) والوفد المرافق له، في زيارة رسمية استهدفت بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوطيد العلاقات الأكاديمية بين الجامعتين في مجالات البحث العلمي، والتدريبات الإكلينيكية الاختيارية، والفعاليات الأكاديمية المشتركة.

جاء ذلك بحضور الأستاذة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ا.د سحر موسى عميد كلية التمريض ، ا.د ريحاب عثمان عميد كلية الصيدلة والاستاذة الدكتورة دينا لاشين مدير ادارة الوافدين والأساتذة الزائرين.

كما حضر اللقاء من الجانب البحريني البروفيسور ألفريد نيشلسون، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وعميد كلية الطب في RCSI البحرين وفادي غصن، رئيس قسم الاعتراف والمهن والخريجين.

وخلال اللقاء، أكد ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة تضع التعاون العربي المشترك على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن الشراكة مع جامعة البحرين تمثل نموذجاً لتبادل الخبرات العلمية والبحثية.

وأوضح أن الجامعة حريصة على فتح آفاق جديدة للتبادل الطلابي وتطوير برامج تعليمية مشتركة تتماشى مع متطلبات سوق العمل الدولي، مؤكداً أن تكاتف المؤسسات التعليمية الكبرى هو السبيل الأمثل لإعداد جيل عربي قادر على المنافسة عالمياً.

من جانبه، أعرب البروفيسور سمير عتوم، رئيس الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا - جامعة البحرين الطبية ( RCSI ) عن تقديره للمكانة المرموقة التي تتمتع بها جامعة عين شمس كصرح علمي عريق. وأشار إلى تطلع بلاده لصياغة إطار عملي للتعاون يشمل المشروعات البحثية المبتكرة والبرامج المزدوجة التي تخدم أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين، مؤكداً أن هذه الزيارة تعد خطوة جوهرية نحو بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تخدم المسيرة التعليمية في مملكة البحرين ومصر.

كما تم عرض فيلم يوضح المسيرة الحافلة لجامعة البحرين الطبية (RCSI Bahrain) التابعة للكلية الملكية للجراحين في أيرلندا، والتي تمتد جذورها التاريخية إلى عام 1784. بدأت محطتها في مملكة البحرين بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة البحرينية في عام 2003، لتفتتح أولى مكاتبها في منطقة العدلية عام 2004، ثم تستقبل أول فوج من الطلبة في مقرها بمنطقة السيف في العام ذاته. حيث تقدم الجامعة، برامج أكاديمية متميزة عبر كلية الطب، وكلية التمريض والقبالة، بالإضافة إلى مدرسة الدراسات العليا والبحوث.

ويحصل خريجو الجامعة على شهادات مزدوجة معترف بها من كل من جامعة البحرين الطبية والجامعة الوطنية في أيرلندا، مما يعزز من كفاءتهم المهنية في السوقين المحلي والدولي.

وفي ختام الزيارة، تبادل الجانبان الدروع التذكارية تقديراً للعلاقات الثنائية بين الطرفين.