قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
تحرك حاملة طائرات فرنسية نحو البحر الأحمر استعدادا لمهمة محتملة في مضيق هرمز
مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء.. بعد قليل
تداول فيديو لطلاب يُمزقون الكتب بجوار مدرسة بالمنيا ..ومطالب بتدخل المسئولين
رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة
بسبب إبستين.. وزير التجارة الأمريكي يمثل أمام مجلس النواب
الـ var سيد الموقف.. 10 مشاهد مثيرة بلقاء الأهلي وانبي| صور
قضية رقم 16.. نادى الزمالك في قبضة الفيفا| تفاصيل مثيرة
العكلوك وزكي يبحثان من القاهرة دعم وتعزيز القضية الفلسطينية
على كرسي متحرك.. ممدوح عباس يودع الفنان الزملكاوي هاني شاكر
واشنطن بوست: الضربات الإيرانية دمرت 228 هدفا أمريكيا بالشرق الأوسط
الجنيه المصري يصعد بقوة في مواجهة الدولار بالبنوك.. ماذا يحدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون أكاديمي بين جامعتي عين شمس وRCSI البحرينية الطبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
حسام الفقي

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، البروفيسور سمير عتوم، رئيس الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا - جامعة البحرين الطبية ( RCSI ) والوفد المرافق له، في زيارة رسمية استهدفت بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوطيد العلاقات الأكاديمية بين الجامعتين في مجالات البحث العلمي، والتدريبات الإكلينيكية الاختيارية، والفعاليات الأكاديمية المشتركة.

رئيس الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا - جامعة البحرين الطبية  

جاء ذلك بحضور الأستاذة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ا.د سحر موسى عميد كلية التمريض ، ا.د ريحاب عثمان عميد كلية الصيدلة والاستاذة الدكتورة دينا لاشين مدير ادارة الوافدين والأساتذة الزائرين.

كما حضر اللقاء من الجانب البحريني البروفيسور ألفريد نيشلسون، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وعميد كلية الطب في RCSI البحرين وفادي غصن، رئيس قسم الاعتراف والمهن والخريجين.

وخلال اللقاء، أكد ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة تضع التعاون العربي المشترك على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن الشراكة مع جامعة البحرين تمثل نموذجاً لتبادل الخبرات العلمية والبحثية.

وأوضح أن الجامعة حريصة على فتح آفاق جديدة للتبادل الطلابي وتطوير برامج تعليمية مشتركة تتماشى مع متطلبات سوق العمل الدولي، مؤكداً أن تكاتف المؤسسات التعليمية الكبرى هو السبيل الأمثل لإعداد جيل عربي قادر على المنافسة عالمياً.

من جانبه، أعرب البروفيسور سمير عتوم، رئيس الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا - جامعة البحرين الطبية (  RCSI )  عن تقديره للمكانة المرموقة التي تتمتع بها جامعة عين شمس كصرح علمي عريق. وأشار إلى تطلع بلاده لصياغة إطار عملي للتعاون يشمل المشروعات البحثية المبتكرة والبرامج المزدوجة التي تخدم أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين، مؤكداً أن هذه الزيارة تعد خطوة جوهرية نحو بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تخدم المسيرة التعليمية في مملكة البحرين ومصر.

كما تم عرض  فيلم يوضح المسيرة الحافلة لجامعة البحرين الطبية (RCSI Bahrain) التابعة للكلية الملكية للجراحين في أيرلندا، والتي تمتد جذورها التاريخية إلى عام 1784. بدأت محطتها في مملكة البحرين بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة البحرينية في عام 2003، لتفتتح أولى مكاتبها في منطقة العدلية عام 2004، ثم تستقبل أول فوج من الطلبة في مقرها بمنطقة السيف في العام ذاته. حيث تقدم الجامعة، برامج أكاديمية متميزة عبر كلية الطب، وكلية التمريض والقبالة، بالإضافة إلى مدرسة الدراسات العليا والبحوث.

ويحصل خريجو الجامعة على شهادات مزدوجة معترف بها من كل من جامعة البحرين الطبية والجامعة الوطنية في أيرلندا، مما يعزز من كفاءتهم المهنية في السوقين المحلي والدولي.

وفي ختام الزيارة، تبادل الجانبان الدروع التذكارية تقديراً للعلاقات الثنائية بين الطرفين.

جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس رئيس الكلية الملكية للجراحين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

الطواف حول الكعبة

لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟.. اعرف الحكمة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

جهاز

كروت الشحن دون تغيير.. تحريك أسعار بعض الباقات الانترنت بنسبة تتراوح بين 9% و15%.. انفوجراف

ترشيحاتنا

الدكتور عربي أبوزيد

تعليم الإسكندرية: فصل طالبتين15 يومًا والحرمان من الامتحانات بسبب تقليدهما للعبة إلكترونية

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ يزرع الأشجار ضمن فعاليات جملية يا بلدي| صور

سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة

تعليم الجيزة تضع اللمسات الأخيرة لخطة عمل امتحانات نهاية العام الدراسي

بالصور

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح
أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح
أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا

فيروس مميت في صمت.. هانتا ينتقل من الفئران للإنسان| اعرف الأعراض؟

فيروس هانتا
فيروس هانتا
فيروس هانتا

إزالة 149 حالة تعد على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد