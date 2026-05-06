تنظيم ورشة عمل لاستراتيجية التأهيل والتدريب بأسوان

شاركت محافظ أسوان في مناقشة المسودة الاستراتيجية لتأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالإدارة المحلية، وذلك ضمن مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية (الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي).



​التحول النوعي في التدريب حيث ​تستهدف الاستراتيجية الانتقال من التدريب التقليدي إلى منظومة متكاملة لإدارة الكفاءة تشمل:

​توصيف القدرات: تحديد دقيق للمهارات المطلوبة لكل وظيفة.

​إعداد الصف الثاني: تأهيل كوادر قيادية شابة لضمان استدامة العمل.

​قياس الأثر: وضع مؤشرات لتقييم مدى انعكاس التدريب على الأداء الفعلي وتطوير جودة الخدمات العامة.

جهود متنوعة



​محاور العمل والتنفيذ

​المشاركة المحلية: الورشة ضمت فرقاً فنية من محافظتي أسوان والأقصر لضمان وضع توصيات عملية تناسب الواقع المحلي.

​التطوير المؤسسي: تعزيز دور إدارات الموارد البشرية لتصبح محركاً أساسياً في نقل الخبرات وترسيخ مفهوم "التعلم المستمر".



​الأهداف الاستراتيجية

​الجاهزية المهنية: بناء منظومة وطنية مستدامة توازن بين الإطار المركزي والتطبيق المحلي المرن.

​تحسين الأداء الحكومي: إعداد جهاز إداري مؤهل قادر على قيادة العمل المحلي بكفاءة لتحقيق التنمية المستدامة.

الاستراتيجية تسعى لتحويل "التدريب" من مجرد برامج دورية إلى نظام شامل لبناء القدرات البشرية وقياس نجاحها في الميدان.