تحذير رسمي: إيقاف علاج الأطفال دون إشراف طبي قد يتحول إلى جريمة تهدد حياتهم

تتزايد المخاوف في ظل الانتشار الواسع للمعلومات غير الموثوقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من تأثير هذه المحتويات على صحة الأطفال، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاج الطبي، فبعض النصائح المتداولة، التي تفتقر إلى أي أساس علمي، قد تدفع أولياء الأمور لاتخاذ قرارات خطيرة تمس حياة أبنائهم بشكل مباشر.

التوعية والمتابعة والتدخل لحماية الأطفال

وفي هذا السياق، يبرز دور الجهات الرسمية في التصدي لهذه الظاهرة، من خلال التوعية والمتابعة والتدخل لحماية الأطفال من أي ممارسات قد تعرضهم للخطر، والتأكيد على أن الرعاية الطبية المتخصصة تظل الأساس في التعامل مع الأمراض، خاصة المزمنة منها.

ادعاءات غير علمية

من جانبه؛ أكد الدكتور صبري عثمان، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن وقف علاج الأطفال استنادًا إلى ادعاءات غير علمية يمثل خطرًا جسيمًا قد يهدد حياتهم، مشيرًا إلى أن المجلس يتابع بشكل مستمر ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي لرصد مثل هذه الحالات.

وحدة الرصد التابعة للمجلس

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس، مع الإعلامية هند الضاوي، أن وحدة الرصد التابعة للمجلس كشفت عن منشور لسيدة أعلنت فيه توقف طفلها عن تلقي العلاج الدوائي والاكتفاء بنظام غذائي، وهو ما وصفه بأنه سلوك بالغ الخطورة قد يؤدي إلى وفاة الطفل.

حالات الأمراض المزمنة

وشدد على أن الأنظمة الغذائية، مهما بلغت دقتها، لا يمكن أن تكون بديلًا عن العلاج الدوائي، خاصة في حالات الأمراض المزمنة، مؤكدًا أن أي قرار بتعديل أو إيقاف العلاج يجب أن يتم فقط تحت إشراف طبي متخصص.

حالات سكر الأطفال

وأشار إلى أن هذه التحذيرات تزداد أهمية في حالات سكر الأطفال، حيث لا يمكن بأي حال الاستغناء عن الأنسولين أو العلاجات الأساسية، مهما كان النظام الغذائي متوازنًا.

تعرض حياة طفل للخطر

وأضاف أن المجلس يؤدي دورًا توعويًا ورقابيًا في آنٍ واحد، إذ يتم التعامل الفوري مع أي حالة قد تعرض حياة طفل للخطر، من خلال إبلاغ النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توفير خدمات الدعم النفسي

واختتم بالتأكيد على أن المجلس يضع حماية الأطفال على رأس أولوياته، من خلال التدخل في حالات الانتهاك، وتقديم الدعم القانوني والقضائي، إلى جانب توفير خدمات الدعم النفسي لإعادة تأهيل الأطفال المتضررين من مختلف أشكال العنف أو الاستغلال.