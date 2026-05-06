قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تدرس المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب وتعتزم نقل ردها عبر باكستان
ناقد رياضي يُشيد بأرقام زيزو مع الأهلي: 15 مساهمة تهديفية في موسمه الأول
تأجيل محاكمة 22 متهما في قضية خلية الهيكل الإداري بمدينة نصر لـ 19 يوليو
حصاد النجاح.. هولندا ومصر تعززان الشراكة الزراعية في قمة بارزة
رئيس الحكومة اللبنانية: الحديث عن اجتماع محتمل مع نتنياهو سابق لأوانه
تأجيل محاكمة 68 متهما بخلية قصر النيل الإرهابية لـ 18 يوليو
مدبولي: مصر تدين الاعتداء الغاشم على الإمارات.. وندعم أشقاءنا بشكل كامل
موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026| جدول الإجازات الرسمية كاملة حتى نهاية العام
الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية – الإسرائيلية الأسبوع المقبل في واشنطن
بأوامر معتمد جمال.. مران خفيف للاعبي الزمالك استعدادًا لاتحاد العاصمة بالكونفدرالية
منها الملابس الجاهزة والسيارات.. وزير الصناعة: تحديد 7 قطاعات أساسية للتطوير وجذب الاستثمارات فيها
إيقاف وغرامة.. عقوبات قاسية من رابطة الأندية بـ الجولة الثامنة في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحذير رسمي: إيقاف علاج الأطفال دون إشراف طبي قد يتحول إلى جريمة تهدد حياتهم

الأدوية
الأدوية
محمد البدوي

تتزايد المخاوف في ظل الانتشار الواسع للمعلومات غير الموثوقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من تأثير هذه المحتويات على صحة الأطفال، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاج الطبي، فبعض النصائح المتداولة، التي تفتقر إلى أي أساس علمي، قد تدفع أولياء الأمور لاتخاذ قرارات خطيرة تمس حياة أبنائهم بشكل مباشر. 

 

التوعية والمتابعة والتدخل لحماية الأطفال

وفي هذا السياق، يبرز دور الجهات الرسمية في التصدي لهذه الظاهرة، من خلال التوعية والمتابعة والتدخل لحماية الأطفال من أي ممارسات قد تعرضهم للخطر، والتأكيد على أن الرعاية الطبية المتخصصة تظل الأساس في التعامل مع الأمراض، خاصة المزمنة منها.

بينها دواء شهير للكحة.. هيئة الدواء تحذر من شراء هذه الأدوية رسميًا| القائمة والأسباب

ادعاءات غير علمية

من جانبه؛ أكد الدكتور صبري عثمان، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن وقف علاج الأطفال استنادًا إلى ادعاءات غير علمية يمثل خطرًا جسيمًا قد يهدد حياتهم، مشيرًا إلى أن المجلس يتابع بشكل مستمر ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي لرصد مثل هذه الحالات.

 

وحدة الرصد التابعة للمجلس

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس، مع الإعلامية هند الضاوي، أن وحدة الرصد التابعة للمجلس كشفت عن منشور لسيدة أعلنت فيه توقف طفلها عن تلقي العلاج الدوائي والاكتفاء بنظام غذائي، وهو ما وصفه بأنه سلوك بالغ الخطورة قد يؤدي إلى وفاة الطفل.

صناعة الأدوية

حالات الأمراض المزمنة

وشدد على أن الأنظمة الغذائية، مهما بلغت دقتها، لا يمكن أن تكون بديلًا عن العلاج الدوائي، خاصة في حالات الأمراض المزمنة، مؤكدًا أن أي قرار بتعديل أو إيقاف العلاج يجب أن يتم فقط تحت إشراف طبي متخصص.

 

حالات سكر الأطفال

وأشار إلى أن هذه التحذيرات تزداد أهمية في حالات سكر الأطفال، حيث لا يمكن بأي حال الاستغناء عن الأنسولين أو العلاجات الأساسية، مهما كان النظام الغذائي متوازنًا.

 

تعرض حياة طفل للخطر

وأضاف أن المجلس يؤدي دورًا توعويًا ورقابيًا في آنٍ واحد، إذ يتم التعامل الفوري مع أي حالة قد تعرض حياة طفل للخطر، من خلال إبلاغ النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأدوية واللقاحات

توفير خدمات الدعم النفسي

واختتم بالتأكيد على أن المجلس يضع حماية الأطفال على رأس أولوياته، من خلال التدخل في حالات الانتهاك، وتقديم الدعم القانوني والقضائي، إلى جانب توفير خدمات الدعم النفسي لإعادة تأهيل الأطفال المتضررين من مختلف أشكال العنف أو الاستغلال.

صحة الأطفال القومي للطفولة والأمومة علاج الأطفال الدعم النفسي حماية الأطفال الأدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

انقطاع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

ترشيحاتنا

خدمات المحمول بين خفض الباقات وزيادة الأسعار.. إيه الحكاية؟

خدمات المحمول بين خفض الباقات وزيادة الأسعار.. إيه الحكاية؟

جسم حديدي غامض

جسم حديدي غامض يظهر على شاطئ مطروح ويثير جدلا واسعا.. ما القصة؟

الزمالك

الزمالك بطلا للدوري المصري اليوم.. كيف يحدث ذلك؟

بالصور

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من الفعاليات المجانية بمحافظة البحيرة

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة.. احذرها

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها

الربو.. ما هى محفزاته وكيف تخفف أعراضه؟

الربو.. ما هى محفزاته و كيف تخفف أعراضه؟
الربو.. ما هى محفزاته و كيف تخفف أعراضه؟
الربو.. ما هى محفزاته و كيف تخفف أعراضه؟

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح
أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح
أسرع فطار لأولادك قبل المدرسة في 5 دقائق.. وصفات مغذية وسهلة هتنقذك كل صباح

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

المزيد