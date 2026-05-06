الحكومة تسبق الزمن: 45% طاقة متجددة بحلول 2028.. ومشروعات جديدة تدخل الخدمة خلال عامين

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن الاكتشافات البترولية والغاز الطبيعي في مصر سوف يقلل من فاتورة الاستيراد ويحقق الاكتفاء الذاتي من البترول .

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على زيادة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لافتا إلى ان الحكومة وضعت مستهدف الوصول إلى 45% من الطاقة المتجددة في عام 2028 بدلا من 2030، مشيرا الى ان خلال العامين المقبلين سوف يدخل الخدمة عدد من مشروعات الطاقة الجديدة.

وأضاف رئيس الوزراء أن صناعة منتجات الطاقة المتجددة في مصر لمواكبة العمل بالطاقة الجديدة مشيرا الى أن سوف يتم تشغيل عدد من القطاعات بالطاقة الجديدة والمتجددة.