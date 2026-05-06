مدبولي: طفرة مرتقبة في قطاع الطاقة.. و45% من الإنتاج عبر المصادر المتجددة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خريطة مصر في قطاع الطاقة تشهد تحسنًا مستمرًا، في ظل الجهود الحكومية لتعزيز الإنتاج وتنويع مصادره بما يواكب التحديات العالمية.

اكتشافات مبشرة مرتقبة في مجال الطاقة

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث أشار مدبولي إلى وجود اكتشافات مبشرة مرتقبة في مجال الطاقة خلال عام 2026، استنادًا إلى دراسات أجرتها شركات عالمية متخصصة، ما يعزز فرص مصر في تحقيق مزيد من الاكتفاء الذاتي.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تكليفات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن الدولة تستهدف الوصول إلى نسبة 45% من إجمالي إنتاج الطاقة من مصادر متجددة خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية التحول نحو الطاقة النظيفة.

التوترات الراهنة في مضيق هرمز

وفيما يتعلق بالأسواق العالمية، لفت مدبولي إلى أن أسعار الطاقة تشهد تذبذبًا مستمرًا نتيجة التوترات الراهنة في مضيق هرمز، وهو ما يفرض تحديات إضافية على مختلف الدول.

احتياجات الدولة من الطاقة والوقود

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة والوقود، وضمان استقرار الإمدادات، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويحافظ على استدامة الموارد.