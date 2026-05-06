مدبولي: معدل نمو الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي الحالي 5%

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه تم عقد اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية وأن معدل نمو الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي الحالي بلغ 5 % وهذا رقم فاق التقديرات ".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أكد أن اعتداء إيران على دولة الإمارات غاشم وغير مبرر .

وقال مدبولي في كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، : "مصر تدين هذه النوعية من الاعتداءات ونقف صفا واحدا مع الأشقاء في دولة الإمارات ".

وأكمل: "يجب إيقاف الحرب في الشرق الأوسط"، مضيفا: "الأسواق حساسة وبعد الاعتداءات الإيرانية على الإمارات ارتفع سعر البترول مباشرة ".

وأكمل مدبولي : "نعمل على تأمين احتياجات الدولة المصرية من الطاقة والوقود ".