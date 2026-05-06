الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية – الإسرائيلية الأسبوع المقبل في واشنطن

أفادت مصادر إعلامية لبنانية أن الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية–الإسرائيلية من المقرر أن تُعقد الأسبوع المقبل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، بحسب RT.

وأوضحت المصادر أن المحادثات ستستمر على مدى يومين متتاليين، إما يومي الأربعاء والخميس أو الخميس والجمعة.

كما أفادت بأن الاجتماع سيشهد مشاركة السفير سيمون كرم، وسفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة معوض، ونائب رئيسة البعثة القنصلية وسام بطرس، إلى جانب ممثل عن الجيش اللبناني.

وكشفت المصادر أن السفيرة اللبنانية في العاصمة الأمريكية كانت على تواصل وتنسيق مستمر مع فريق وزير الخارجية الأمريكي خلال لقاءين عُقدا يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، حيث تم بحث التحضيرات للقاء الثالث، كما سلّمت السفيرة ملفاً يوثّق الخروقات الإسرائيلية، مؤكدة فيه ضرورة وقف إطلاق النار والالتزام بالاتفاقات المبرمة.

يُذكر أن هذه الجولة تأتي في إطار المساعي الدولية لتهدئة التوتر على الحدود اللبنانية–الإسرائيلية، ودفع مسار الحوار الذي يهدف إلى ضمان استقرار المنطقة وحماية المدنيين من تداعيات التصعيد المستمر.