صندوق البحر الأحمر يطلق جولة جديدة لدعم تطوير المشاريع السينمائية

أعلن Red Sea Film Foundation عن فتح باب التقديم للجولة الثالثة من برنامج Red Sea Fund لهذا العام، والمخصصة لدعم المشاريع السينمائية في مرحلة التطوير، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 21 مايو.



ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود المؤسسة لتعزيز صناعة السينما في المنطقة، حيث يرحب باستقبال طلبات التقديم من المخرجين السعوديين، إضافة إلى صناع الأفلام من العالم العربي وقارتي أفريقيا وآسيا، مع احتضان مجموعة متنوعة من المشاريع بمختلف فئاتها.



ويهدف الصندوق إلى تمكين المواهب الصاعدة ودعم تطوير الأفكار السينمائية الواعدة، من خلال توفير الموارد المالية والإرشاد المهني، بما يسهم في الارتقاء بجودة الإنتاجات السينمائية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.



ويعد Red Sea International Film Festival، الذي تنظمه مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، أحد أبرز المنصات الثقافية في المنطقة، مقدما برنامجًا متنوعًا يشمل عروضًا أولى وفعاليات مهنية وورش عمل متخصصة.