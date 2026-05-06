إشادات واسعة.. إقبال من السائحين على زيارة معرض زهور الربيع بالدقي

أجرى الإعلامي محمد مصطفى شردي، جولة في معرض زهور الربيع بالدقي، وذلك في حلقة اليوم من برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة".

وقام شردي بإجراء مجموعة من اللقاءات مع عدد من الزوار والذين أبدوا سعادتهم بتفقد أجنحة معرض زهور الربيع في الدقي .

كما اجرى لقاءات مع مجموعة من السائحين الأجانب الذين اهتموا بزيارة معرض زهور الربيع .

وقالت سائحة : "أزور معرض زهور الربيع منذ سنوات طويلة وأحرص على زيارة فعاليات معرض الزهور في مصر ".

وأضافت : "المعروض من الزهور في معرض زهور الربيع رائع ومتنوع بشكل كبير “، مضيفة: ”أنا مهووسة بشراء النباتات والزهور في فصل الربيع ".

