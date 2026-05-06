قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: مصر تدخل مرحلة جديدة مع المونوريل.. ومشروعات نقل حديثة بأسعار تنافسية
مضاد أبي..سؤال يثير الجدل بإمتحان متداول لـ3 ابتدائي|والأهالي يسخرون: الإجابة أمي طبعا
التموين: إقبال كثيف على سوق اليوم الواحد ضد الغلاء بالنوبارية
دفعت 40 جنيه اليوم تذكرة للمونوريل.. كامل الوزير: الوزير بيدفع أكتر من المواطن العادي
نتنياهو يكشف عن اتصال مرتقب مع ترامب.. تنسيق كامل بشأن إيران واستعداد لكل الاحتمالات
نتنياهو: استهداف قائد قوة الرضوان في الفصائل اللبنانية
طول الخط 56 كم.. أحمد موسى: تخفيضات تصل إلى 50% في اشتراكات المونوريل
أحمد موسى: الرئيسان السيسي وماكرون يشهدان افتتاح جامعة سنجور الدولية للتنمية.. السبت
الكشف عن موعد الإعلان للقوائم النهائية لمنتخبات كأس العالم 2026
مدبولي يطمئن المواطنين: لا أزمة في الأمن الغذائي.. وتقارير الاحتياطي الاستراتيجي على مكتبي يوميا
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الصحراوي الغربي أسوان القاهرة
اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الأهلي وسبورتنج في بطولة الجمهورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
أحمد العيسوي

في ظل أجواء مشحونة بالتوترات السياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط، برزت خلال الساعات الأخيرة مؤشرات قد تحمل في طياتها انفراجة محتملة للأزمة المتصاعدة، خاصة مع الإعلان عن مقترح أمريكي جديد يستهدف التوصل إلى تسوية مع الجانب الإيراني. 

وبين تهديدات متبادلة وتحركات عسكرية غير مسبوقة، تترقب المنطقة لحظة فاصلة قد تعيد رسم ملامح المشهد الجيوسياسي، وسط تأثيرات مباشرة على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

مقترح أمريكي عاجل وتحركات مفاجئة
كشف اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الساحة الدولية شهدت تطورًا لافتًا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مقترح يتكون من نحو 14 بندًا، تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي، وإرسالها إلى الجانب الإيراني لدراستها والموافقة عليها. 

اللافت في هذا المقترح، بحسب تصريحات فرج، أنه جاء في صيغة مختصرة لا تتجاوز صفحة واحدة، مع مهلة زمنية لا تتعدى 48 ساعة لبدء التنفيذ.

وأشار إلى أن هذا التحرك يمثل سابقة مهمة، خاصة مع ما وصفه بـ"المرونة غير المعتادة" من الجانب الإيراني، الذي أبدى لأول مرة استعدادًا للوصول إلى اتفاق نهائي خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز شهرًا، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها طهران في الوقت الراهن.

مضيق هرمز بين التهديد والانفراج
في تطور موازٍ، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن بدء فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، في خطوة اعتُبرت ردًا مباشرًا على المبادرة الأمريكية. ويُعد هذا القرار مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية تهدئة التوترات، خاصة أن المضيق يمثل شريانًا حيويًا لتدفق النفط عالميًا.

صمت إسرائيلي يثير التساؤلات
ومن بين أبرز النقاط التي أثارت الانتباه، هو غياب أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي على هذه التطورات، وهو ما وصفه فرج بالأمر غير المعتاد. ويرى أن هذا الصمت قد يشير إلى وجود ضغوط أمريكية على إسرائيل للالتزام بالمسار الدبلوماسي، أو على الأقل تأجيل أي تحرك عسكري محتمل.

كما لم يستبعد أن تلجأ الولايات المتحدة إلى دفع إسرائيل لتنفيذ ضربة استباقية، في حال فشل الاتفاق، خاصة في ظل القيود الدستورية التي تحكم تحركات الرئيس الأمريكي عسكريًا خلال فترة زمنية محددة.

حشد عسكري غير مسبوق في المنطقة
وأكد فرج أن المنطقة تشهد حاليًا أكبر حشد عسكري أمريكي منذ سنوات، حيث تم نشر ثلاث حاملات طائرات، إلى جانب جاهزية تسع قواعد عسكرية في دول مختلفة، وهو ما يعكس استعدادًا كاملًا لتنفيذ عمليات عسكرية في حال تعثر المسار السياسي.

وأشار إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة، حيث سيتحدد على أساسها ما إذا كانت المنطقة ستتجه نحو التهدئة أو التصعيد.

انعكاسات مباشرة على أسعار النفط
على الصعيد الاقتصادي، بدأت الأسواق العالمية في التفاعل سريعًا مع هذه التطورات، حيث شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا فور انتشار أنباء قرب التوصل إلى اتفاق. ووفقًا لما أشار إليه فرج، انخفض سعر برميل النفط إلى نحو 100.1 دولار، في مؤشر واضح على حالة التفاؤل الحذر التي تسود الأسواق.

قراءة اقتصادية.. الأسواق تتفاعل مع السياسة
من جانبه، أوضح الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التراجع في أسعار النفط والغاز لا يعكس تحولًا هيكليًا في السوق، بل هو رد فعل مباشر وسريع على المتغيرات السياسية.

وأشار إلى أن أسواق الطاقة تُعد من أكثر الأسواق حساسية للأخبار السياسية، خاصة تلك المتعلقة بمناطق استراتيجية مثل الخليج العربي ومضيق هرمز، حيث يمكن لأي تطور، حتى وإن كان محدودًا، أن يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار.

وأضاف أن الحديث عن تأمين الملاحة في مضيق هرمز ساهم بشكل كبير في تهدئة المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط، وهو ما انعكس بشكل فوري على الأسعار.

هل يستمر الانخفاض؟
وفيما يتعلق بمستقبل أسعار النفط، أكد الشامي أن استمرار التراجع مرهون بمدى استقرار الأوضاع الجيوسياسية، ونجاح الأطراف المعنية في التوصل إلى اتفاق نهائي. وأوضح أن الأسواق قد تشهد ارتدادًا جزئيًا في الأسعار بمجرد انتهاء حالة الترقب الحالية.

كما أشار إلى أن أي تعثر في الاتفاق، أو ظهور تحديات جديدة في الإمدادات، قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع مجددًا، خاصة في ظل استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية.

عوامل متعددة تتحكم في السوق
وشدد الشامي على أن أسعار النفط لا تتأثر فقط بالأحداث السياسية، بل تخضع أيضًا لعوامل أخرى، من بينها مستويات الطلب العالمي، وسياسات الإنتاج لدى الدول الكبرى، إلى جانب أداء الاقتصاد العالمي، خاصة في الولايات المتحدة والصين.

ضغوط اقتصادية على إيران
وفيما يتعلق بالموقف الإيراني، أشار فرج إلى أن طهران تواجه ضغوطًا اقتصادية كبيرة، نتيجة العقوبات والحصار، حيث تخسر يوميًا نحو 500 مليون دولار بسبب تراجع صادراتها النفطية، التي انخفضت بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا.

وأضاف أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل في استهداف ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، وهو ما يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي.


في ظل هذه المعطيات المتشابكة، تقف منطقة الشرق الأوسط على أعتاب مرحلة حاسمة، قد تحدد ملامحها الساعات المقبلة، حيث تبقى الأمل معقودًا على نجاح الجهود الدبلوماسية في تجنب مواجهة جديدة، قد تكون لها تداعيات واسعة على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي. وحتى تتضح الصورة، تظل الأنظار موجهة نحو القرار الإيراني المرتقب، والذي قد يحمل مفتاح الخروج من الأزمة أو إشعال فتيلها من جديد.

باكستان ترامب الحرس الثوري البترول اسرائيل ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

جهاز

كروت الشحن دون تغيير.. تحريك أسعار بعض الباقات الانترنت بنسبة تتراوح بين 9% و15%.. انفوجراف

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء

تحركات جديدة في سعر الدولار صباح اليوم.. إلى أين وصل الآن؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

لحوم ودواجن

رسميا.. الحكومة: انخفاض أسعار البيض والدواجن والألبان والجبن

ترشيحاتنا

نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

نجل كريستيانو رونالدو يشعل الصراع بين عمالقة أوروبا لضمه

الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري يوفر حافلات مجانية لنقل جماهيره لمواجهة مودرن سبورت

مرموش

برشلونة مهتم بالتعاقد مع عمر مرموش.. تفاصيل

بالصور

ترامب يضغط.. الاستعداد لفرض رسوم أمريكية جديدة على السيارات الأوروبية تقدر بـ ‏25% ‏

السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية

ميريهان حسين تخطف الأنظار بالكاجوال

ميريهان حسين تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
ميريهان حسين تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
ميريهان حسين تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

القوات المسلحة تشارك في فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والإبداع

القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع
القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع
القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

المزيد