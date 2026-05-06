العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

في ظل أجواء مشحونة بالتوترات السياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط، برزت خلال الساعات الأخيرة مؤشرات قد تحمل في طياتها انفراجة محتملة للأزمة المتصاعدة، خاصة مع الإعلان عن مقترح أمريكي جديد يستهدف التوصل إلى تسوية مع الجانب الإيراني.

وبين تهديدات متبادلة وتحركات عسكرية غير مسبوقة، تترقب المنطقة لحظة فاصلة قد تعيد رسم ملامح المشهد الجيوسياسي، وسط تأثيرات مباشرة على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

مقترح أمريكي عاجل وتحركات مفاجئة

كشف اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الساحة الدولية شهدت تطورًا لافتًا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مقترح يتكون من نحو 14 بندًا، تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي، وإرسالها إلى الجانب الإيراني لدراستها والموافقة عليها.

اللافت في هذا المقترح، بحسب تصريحات فرج، أنه جاء في صيغة مختصرة لا تتجاوز صفحة واحدة، مع مهلة زمنية لا تتعدى 48 ساعة لبدء التنفيذ.

وأشار إلى أن هذا التحرك يمثل سابقة مهمة، خاصة مع ما وصفه بـ"المرونة غير المعتادة" من الجانب الإيراني، الذي أبدى لأول مرة استعدادًا للوصول إلى اتفاق نهائي خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز شهرًا، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها طهران في الوقت الراهن.

مضيق هرمز بين التهديد والانفراج

في تطور موازٍ، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن بدء فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، في خطوة اعتُبرت ردًا مباشرًا على المبادرة الأمريكية. ويُعد هذا القرار مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية تهدئة التوترات، خاصة أن المضيق يمثل شريانًا حيويًا لتدفق النفط عالميًا.

صمت إسرائيلي يثير التساؤلات

ومن بين أبرز النقاط التي أثارت الانتباه، هو غياب أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي على هذه التطورات، وهو ما وصفه فرج بالأمر غير المعتاد. ويرى أن هذا الصمت قد يشير إلى وجود ضغوط أمريكية على إسرائيل للالتزام بالمسار الدبلوماسي، أو على الأقل تأجيل أي تحرك عسكري محتمل.

كما لم يستبعد أن تلجأ الولايات المتحدة إلى دفع إسرائيل لتنفيذ ضربة استباقية، في حال فشل الاتفاق، خاصة في ظل القيود الدستورية التي تحكم تحركات الرئيس الأمريكي عسكريًا خلال فترة زمنية محددة.

حشد عسكري غير مسبوق في المنطقة

وأكد فرج أن المنطقة تشهد حاليًا أكبر حشد عسكري أمريكي منذ سنوات، حيث تم نشر ثلاث حاملات طائرات، إلى جانب جاهزية تسع قواعد عسكرية في دول مختلفة، وهو ما يعكس استعدادًا كاملًا لتنفيذ عمليات عسكرية في حال تعثر المسار السياسي.

وأشار إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة، حيث سيتحدد على أساسها ما إذا كانت المنطقة ستتجه نحو التهدئة أو التصعيد.

انعكاسات مباشرة على أسعار النفط

على الصعيد الاقتصادي، بدأت الأسواق العالمية في التفاعل سريعًا مع هذه التطورات، حيث شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا فور انتشار أنباء قرب التوصل إلى اتفاق. ووفقًا لما أشار إليه فرج، انخفض سعر برميل النفط إلى نحو 100.1 دولار، في مؤشر واضح على حالة التفاؤل الحذر التي تسود الأسواق.

قراءة اقتصادية.. الأسواق تتفاعل مع السياسة

من جانبه، أوضح الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التراجع في أسعار النفط والغاز لا يعكس تحولًا هيكليًا في السوق، بل هو رد فعل مباشر وسريع على المتغيرات السياسية.

وأشار إلى أن أسواق الطاقة تُعد من أكثر الأسواق حساسية للأخبار السياسية، خاصة تلك المتعلقة بمناطق استراتيجية مثل الخليج العربي ومضيق هرمز، حيث يمكن لأي تطور، حتى وإن كان محدودًا، أن يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار.

وأضاف أن الحديث عن تأمين الملاحة في مضيق هرمز ساهم بشكل كبير في تهدئة المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط، وهو ما انعكس بشكل فوري على الأسعار.

هل يستمر الانخفاض؟

وفيما يتعلق بمستقبل أسعار النفط، أكد الشامي أن استمرار التراجع مرهون بمدى استقرار الأوضاع الجيوسياسية، ونجاح الأطراف المعنية في التوصل إلى اتفاق نهائي. وأوضح أن الأسواق قد تشهد ارتدادًا جزئيًا في الأسعار بمجرد انتهاء حالة الترقب الحالية.

كما أشار إلى أن أي تعثر في الاتفاق، أو ظهور تحديات جديدة في الإمدادات، قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع مجددًا، خاصة في ظل استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية.

عوامل متعددة تتحكم في السوق

وشدد الشامي على أن أسعار النفط لا تتأثر فقط بالأحداث السياسية، بل تخضع أيضًا لعوامل أخرى، من بينها مستويات الطلب العالمي، وسياسات الإنتاج لدى الدول الكبرى، إلى جانب أداء الاقتصاد العالمي، خاصة في الولايات المتحدة والصين.

ضغوط اقتصادية على إيران

وفيما يتعلق بالموقف الإيراني، أشار فرج إلى أن طهران تواجه ضغوطًا اقتصادية كبيرة، نتيجة العقوبات والحصار، حيث تخسر يوميًا نحو 500 مليون دولار بسبب تراجع صادراتها النفطية، التي انخفضت بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا.

وأضاف أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل في استهداف ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، وهو ما يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي.



في ظل هذه المعطيات المتشابكة، تقف منطقة الشرق الأوسط على أعتاب مرحلة حاسمة، قد تحدد ملامحها الساعات المقبلة، حيث تبقى الأمل معقودًا على نجاح الجهود الدبلوماسية في تجنب مواجهة جديدة، قد تكون لها تداعيات واسعة على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي. وحتى تتضح الصورة، تظل الأنظار موجهة نحو القرار الإيراني المرتقب، والذي قد يحمل مفتاح الخروج من الأزمة أو إشعال فتيلها من جديد.