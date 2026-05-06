الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسوان بشبابها أجمل.. مبادرة لتعزيز الوعي المجتمعي

محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، جهود مبادرة "أسوان بشبابها أجمل"، والتى تمثلت في تنفيذ سلسلة من أسابيع رفع الوعى المجتمعى بقضايا الصحة والبيئة والنظافة العامة على مدار الشهرين الماضيين داخل منطقة السيل بإشراف الدكتورة ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية، وبمشاركة فعالة من مديريات الطب البيطري، والتربية والتعليم، إلى جانب إدارة البيئة بديوان عام المحافظة.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 للاستثمار فى رأس المال البشرى.

وتم اختيار منطقة السيل كنموذج لتطبيق أنشطة التوعية المجتمعية المكثفة من خلال:

نشر الوعي الصحي: توعية المواطنين بالسلوكيات الصحية السليمة للوقاية من الأمراض.

الحفاظ على البيئة: تعزيز ثقافة النظافة العامة والتعامل الآمن مع المخلفات.

المشاركة المجتمعية: إشراك مختلف الجهات التنفيذية والأهلية لتحقيق تأثير مستدام.

مبادرة

وترتكز محاور التوعية والتفاعل على التعاون المؤسسي: تكامل جهود مديريات الطب البيطري والتربية والتعليم وإدارة البيئة في تقديم محتوى توعوي متكامل ، والندوات المجتمعية: عقد لقاءات توعوية داخل الجمعيات الأهلية لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ، والتثقيف المدرسي: إشراك المدارس في نشر مفاهيم النظافة والحفاظ على البيئة بين الطلاب.

وتم عقد مجموعة من الاجتماعات التوعوية داخل الجمعيات الأهلية المشاركة فى إستراتيجية أسوان 2040 للعمل الأهلي، حيث استضافت جمعية السيدة زينب بمنطقة السيل فعاليات ومحاضرات لقطاعات التربية والتعليم والبيئة والطب البيطري، بهدف رفع الوعى بالنظافة العامة وتعزيز السلوكيات الإيجابية داخل المجتمع.

الأهداف الإستراتيجية ترتكز على بناء الإنسان: رفع مستوى الوعي الصحي والبيئي لدى المواطنين ، وتحسين جودة الحياة: خلق بيئة نظيفة وصحية داخل المناطق السكنية ، وإستدامة التنمية: ترسيخ مفاهيم المشاركة المجتمعية لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة.

وتجسد المبادرة نموذجًا متكاملاً للعمل المجتمعي الذي يربط بين "رفع الوعي" و"المشاركة الفعالة"، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على دعم مسارات التنمية المستدامة بمحافظة أسوان.

