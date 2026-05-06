بشرى تقارن إطلالتها بـ«Met Gala» برسالة ساخرة عبر إنستجرام

أثارت الفنانة بشرى تفاعل جمهورها بعد ظهورها بإطلالة جريئة ومختلفة عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، حيث اختارت ملابس يغلب عليها اللون الذهبي مع تصميمات لافتة وغريبة.

وارتدت بشرى جاكيت ذهبي مزينًا بتفاصيل بارزة، ونسقته مع بنطال جينز واسع وحذاء ذهبي، لتظهر بإطلالة مستوحاة من الأزياء الاستعراضية.

وعلقت على الصور بطريقة ساخرة قائلة: «Met Gala is not better than me.. آه أنا مايكل جاكسون»، في إشارة إلى حفل «ميت جالا» العالمي، الذي يُعد واحدًا من أشهر وأكبر الفعاليات الخاصة بالموضة والأزياء في العالم، ويقام سنويًا في مدينة نيويورك بحضور نجوم الفن والموضة بإطلالات غريبة وجريئة تلفت الأنظار.

كما أضافت بشرى في تعليقها: «واللي مش عاجبه يروح يأنتم مع الكآبة»، وهو ما تفاعل معه عدد كبير من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

