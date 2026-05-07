شاهد| جيب أفنجر 2027 الفيس لفت الجديدة

أعلنت شركة جيب عن طرازها الجديد جيب أفنجر موديل 2027 الفيس لفت، وتنتمي أفنجر لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري أنيق .

محرك جيب أفنجر موديل 2027 الفيس لفت

تستمد سيارة جيب أفنجر موديل 2027 الفيس لفت قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تحصل سيارة جيب أفنجر موديل 2027 الفيس لفت قوتها من محرك سعة 1200 سي سي ، بجانب محرك كهربائي يضيف قوة 29 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد من سيارة جيب أفنجر موديل 2027 الفيس لفت محرك اخر سعة 1200 سي سي، وتنتج قوة 136 حصان، بجانب محركين كهربائيين، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات جيب أفنجر موديل 2027 الفيس لفت

زودت سيارة جيب أفنجر موديل 2027 الفيس لفت بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية أكثر حدة مع شبك مضاء، وبها شبك جيب الشهير بفتحات سباعية جديدة كلياً مع لمسات مضيئة، وبها صدادات أمامية معاد تصميمها، وكسوات معدلة حول الهيكل، وبها صفيحة حماية فضية وهمية مع لمسات أفقية جديدة تساعد على تخفيف كتلة البلاستيك الأسود في الواجهة، وبها فتحتان جديدتان أسفل المصابيح الأمامية، وبها ستائر هوائية عمودية.

بالاضافة إلي ان سيارة جيب أفنجر موديل 2027 الفيس لفت بها، طلاء ثنائي اللون، وبها قضبان سقف، وبها جنوط مقاس 18 بوصه، وبها زوايا اقتراب ومغادرة ممتازة، وبها خلوص أرضي جيد.

تاريخ شركة جيب في صناعة السيارات

تأسست جيب عام 1940 كمركبة استطلاع عسكرية خفيفة للحرب العالمية الثانية، وتحولت بعد الحرب إلى أيقونة سيارات الدفع الرباعي المدنية (CJ) في الخمسينيات، وانتقلت ملكيتها عبر عدة شركات قبل أن تستحوذ عليها كرايسلر عام 1987، وتصبح حالياً جزء من مجموعة ستيلانتيس، وهي مشهورة بقدراتها الفائقة على الطرق الوعرة.