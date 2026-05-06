الأول من نوعه.. محافظ الوادي الجديد تتفقد مصنع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالمنطقة الصناعية بالخارجة

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أول مصنع متخصص فى إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة، وذلك في إطار متابعة المشروعات الصناعية والإنتاجية المرتبطة، بما يواكب خطة المحافظة لدعم التنمية الصناعية وتحقيق قيمة مضافة للموارد المتاحة وزيادة معدلات الإنتاج والتصنيع المحلي.

حيث تابعت مراحل وخطوط الإنتاج بالمصنع المُقام على مساحة 11 ألف م٢، بطاقة إنتاجية تبلغ 90 طنا/ اليوم من الأسمدة الفوسفاتية المصنعة من خام الفوسفات وبخطة توسع تستهدف زيادة خطوط الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية لنحو ٢٧٠طنا / اليوم؛ لتغطية احتياجات السوق المحلي والخارجي من المنتج. مشيدةً بجودة المنتج ومطابقته للاشتراطات والمواصفات المعتمدة للتداول بسوق المخصبات والأسمدة الزراعية.

كما وجهت بالتنسيق لتيسير الإجراءات اللازمة لتخصيص موقع للشركة لإنشاء مصنع آخر بمنطقة الزيات بمركز بلاط؛ لتعظيم الاستفادة من المواد الخام المتاحة بالنطاق الجغرافي لمنطقة أبوطرطور وسد احتياجات السوق المحلي من الأسمدة الفوسفاتية والتي تصل إلى ٢٥ ألف طن سنوياً.