قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيفاء وهبي تعود لجمهورها المصري بحفل «كامل العدد» وتتصدّر الترند | شاهد
أستاذ علوم سياسية: الصين تبدي تفهمًا أكبر للموقف الإيراني خلال زيارة عراقجي لبكين
محامٍ بالنقض: مقترحات قانون الأحوال الشخصية تصلح للمناقشة في برنامج «اديني عقلك» | فيديو
خبير بالشأن الإسرائيلي: الاحتلال يطرح مخططات متعددة لتهجير الفلسطينيين عبر البحر
رسمياً قبل عيد الأضحى.. جدول صرف مرتبات مايو2026
كيف يعيد القانون تنظيم دعاوى زيادة أو نقص النفقة؟ مشروع قانون جديد
الدوري السعودي.. أهلي جدة يتفوق على الفتح بهدف في الشوط الأول
بسمة وهبة: الزوجة مش خادمة وتحتاج إلى الاحتواء الحقيقي
بمناسبة عيد العمال.. تعديل مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف غدًا
دعاء قبل النوم لعلاج الأرق بسرعة.. أفضل الأدعية المجربة لراحة البال
بطولة جديدة في الأمانة.. مسعف يعيد 520 ألف جنيه لمصاب حادث سيارة بمطروح
ترقص بملابس فاضحة.. القبض على صانعة محتوى ترغب في زيادة المشاهدات بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اغتيال عزام الحية نجل القيادي في حماس خلال غارة إسرائيلية على غزة

عزام الحية
عزام الحية
القسم الخارجي

تداولت أنباء عن استشهاد عزام الحية، نجل القيادي البارز في حركة حماس “خليل الحية”؛ إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت موقعًا في قطاع غزة، وذلك في تصعيد جديد يعكس استمرار العمليات العسكرية في القطاع، وتزايد استهداف الشخصيات المرتبطة بالفصائل الفلسطينية.

وبحسب مصادر طبية ومحلية في غزة، فإن الغارة وقعت في منطقة سكنية، وأسفرت عن مقتل عزام الحية إلى جانب عدد من الضحايا الآخرين، بينهم مدنيون. 

وأشارت التقارير إلى أن الهجوم نُفذ عبر طائرة حربية إسرائيلية استهدفت مبنى يُعتقد أن عناصر من حماس كانوا يتواجدون فيه؛ ما أدى إلى دمار واسع في محيط الموقع.

وفي المقابل، لم يصدر بيان رسمي مفصل من الجيش الإسرائيلي بشأن هوية المستهدف، إلا أنه أكد في بيانات عامة، نقلتها وسائل إعلام دولية بينها وكالة رويترز، مواصلة عملياته ضد “أهداف تابعة لحماس”، مشيرًا إلى أن الضربات تستند إلى معلومات استخباراتية وتهدف إلى تقويض القدرات العسكرية للحركة.

ويُعد خليل الحية من أبرز قيادات حماس في غزة، حيث يشغل موقعًا مهمًا في المكتب السياسي للحركة، وبرز خلال السنوات الأخيرة كأحد الوجوه السياسية والإعلامية المؤثرة.

ويرى مراقبون أن استهداف أفراد من عائلة “الحية”؛ يحمل دلالات سياسية وأمنية، تتجاوز البعد العسكري المباشر.

ويأتي هذا التطور أيضا، في سياق تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث كثّفت إسرائيل ضرباتها الجوية خلال الفترة الأخيرة، مستهدفة مواقع وبنى تحتية تقول إنها تابعة لحماس، في حين تؤكد منظمات حقوقية أن هذه الهجمات تؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين.

وبحسب تقارير صادرة عن منظمات دولية، فإن الوضع الإنساني في قطاع غزة يشهد تدهورًا متسارعًا، مع استمرار القصف ونقص الإمدادات الأساسية؛ ما يزيد من تعقيد المشهد، ويثير مخاوف من تفاقم الأزمة.

عزام الحية خليل الحية حماس غارة جوية إسرائيلية مقتل عزام الحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

لحوم ودواجن

رسميا.. الحكومة: انخفاض أسعار البيض والدواجن والألبان والجبن

اللواء سمير فرج

العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

زيادة اسعار باقات الانترنت وكروت الشحن

زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات

فيروس هانتا

بعد وفاة ثلاثة ركاب.. الأمم المتحدة تعلن إصابة جديدة بفيروس هانتا على متن هونديوس

ترشيحاتنا

خدمات المحمول بين خفض الباقات وزيادة الأسعار.. إيه الحكاية؟

خدمات المحمول بين خفض الباقات وزيادة الأسعار.. إيه الحكاية؟

جسم حديدي غامض

جسم حديدي غامض يظهر على شاطئ مطروح ويثير جدلا واسعا.. ما القصة؟

الزمالك

الزمالك بطلا للدوري المصري اليوم.. كيف يحدث ذلك؟

بالصور

طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن

طريقة عمل الفراخ المشويه في الفرن
طريقة عمل الفراخ المشويه في الفرن
طريقة عمل الفراخ المشويه في الفرن

4 سيارات هجينة من معرض بكين 2026‏.. تفاصيل ‏

سيارات هجينة من معرض بكين
سيارات هجينة من معرض بكين
سيارات هجينة من معرض بكين

ترامب يضغط.. الاستعداد لفرض رسوم أمريكية جديدة على السيارات الأوروبية تقدر بـ ‏25% ‏

السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية

ميريهان حسين تخطف الأنظار بالكاجوال

ميريهان حسين تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
ميريهان حسين تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
ميريهان حسين تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد