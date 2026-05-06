بسمة وهبة: الزوجة مش خادمة وتحتاج إلى الاحتواء الحقيقي

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنه على الزوج أن يُشعر زوجته بقيمتها ووجودها في حياته: "حسس زوجتك إن هي ليها معنى ووجود في الحياة، حسسها إنها ليها قيمة، وخليها تشوف تقديرها في عيونك يا سيدي"، مشددة في الوقت نفسه على أهمية أن يكون التقدير حاضرًا بشكل واضح داخل العلاقة الزوجية، وليس مجرد كلمات عابرة.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ من الأخطاء الشائعة لدى بعض الأزواج أنهم يكونون خارج البيت بشخصية لطيفة ومرحة، "لسانهم عسول وابتسامتهم من هنا لهنا"، بينما داخل البيت يظهر الوجه الآخر الذي لا يراه أحد، وهو ما يخلق فجوة كبيرة في العلاقة.

وأوضحت أن هذا التناقض في المعاملة يترك أثرًا سلبيًا عميقًا على الزوجة وعلى استقرار الحياة الأسرية، متابعة، أن بعض الزوجات في هذه الحالة يتحولن إلى دور "الأم" أكثر من كونهن زوجات، حيث يقمن بالاحتواء المستمر، وحل المشاكل، والتبرير، وتحمل الضغوط طوال الوقت، حتى تصبح العلاقة أشبه بعلاقة "أم بطفلها" وليس علاقة زوج بزوجته.

وأكدت أن الزوج الحقيقي هو من يجعل زوجته تشعر بالأمان والحنان والاطمئنان وكأنها "طفلته المدللة"، مشددة، على أن عمق العلاقة الزوجية أهم من الحب نفسه في بعض الأحيان، قائلة إن المشكلة ليست في تقصير الزوجة فقط، بل في ضرورة البحث عن الأسباب التي أدت إلى هذا التقصير أو الانسحاب العاطفي.

واختتمت برسالة قوية للأزواج: "المرأة خُلقت لتكون أميرة على عرش زوجها، مش أسيرة.. هي ملكة مش خادمة"، مؤكدة ضرورة التعامل معها باحترام وتقدير يليق بمكانتها داخل البيت.

