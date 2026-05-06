بسمة وهبة: مفيش مبرر للنكد.. ابتسامة بسيطة ممكن تغيّر البيت كله

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ بعض الأزواج هم سبب في تحويل العلاقة إلى علاقة "سامة": "ليه نعيش في مشاكل طول الوقت؟ ليه نخلّي البيت مليان توتر؟".



وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أن الحل بسيط وهو تحسين المعاملة والاهتمام المتبادل بدل الدخول في دوامة الخلافات.

وتابعت، أن الموضوع في يد الزوج لأنه المسؤول والقائم على الأسرة، لكنها شددت في نفس الوقت أن كلامها ليس عتابًا ولا لومًا، بل نصيحة صادقة هدفها مصلحة البيت. وقالت: "أنا بديك مفاتيح الزوجة ومفاتيح المرأة"، في إشارة إلى أن الفهم الجيد لطبيعة العلاقة هو سر النجاح والاستقرار.

واستشهدت بسمة وهبة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قائلة إن زوجاته كنّ سعيدات معه بسبب حسن معاملته، مثل السيدة عائشة والسيدة خديجة رضي الله عنهما، وكذلك ابنته فاطمة، موضحة أن كل ذلك كان نتيجة رحمته وعدله وحنانه. واختتمت برسالة بسيطة لكنها قوية: "ابتسامة جميلة ممكن تريح البيت كله وتخلّي الحياة تمشي بهدوء بدل المشاكل".



