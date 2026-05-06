وزير الاستثمار: نسعى لتحديث اتفاقية النقل الجوي لربط "مينسك" بالمدن السياحية المصرية

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع فيكتور كاريكيفيتش، نائب رئيس مجلس الوزراء البيلاروسي، وذلك في إطار زيارته الرسمية للعاصمة "مينسك" لرئاسة أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة، حيث تناول اللقاء سبل دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أوسع تحقق طموحات البلدين.

حوافز للشركات البيلاروسية

و أكد الدكتور فريد، استعداد الدولة المصرية الكامل لتوفير كافة الإمكانات وتقديم الحوافز المطلوبة للشركات البيلاروسية الراغبة في اتخاذ مصر قاعدة صناعية للإنتاج المشترك، والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي تتمتع بها مصر للوصول إلى الأسواق العربية والأفريقية والعالمية.

وأوضح الوزير أن الجولات الميدانية التي قام بها لعدد من المصانع البيلاروسية في مجالات المعدات والجرارات والصناعات الغذائية، كشفت عن مستوى متميز من التكنولوجيا يمكن نقله وتوطينه في مصر عبر إقامة قواعد إنتاجية متطورة، مشيراً إلى إمكانية مشاركة الصندوق السيادي في تمويل تلك المشروعات لدعم التوجه الاستثماري للشركات البيلاروسية.

كما استعرض الوزير فرص التعاون في قطاع الصناعات الغذائية، معربًا عن تطلعه للبدء في إنشاء مشروع متكامل لإنتاج الألبان المجففة، سواء للاستخدامات الصناعية أو ألبان الأطفال، بالاستفادة من الخبرات البيلاروسية المتميزة في هذا المجال.

واختتم الوزير بالإشارة إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات أسواق المال والقطاع السياحي، مشددًا على ضرورة البدء في المشاورات اللازمة لتجديد اتفاقية النقل الجوي بين البلدين، بما يساهم في تسهيل حركة السياحة والتجارة عبر ربط المدن السياحية المصرية بالعاصمة البيلاروسية مينسك بخطوط طيران مباشرة ومنتظمة.

ومن جهته، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء البيلاروسي، عن تقديره لعمق علاقات الصداقة المتميزة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين، وتطلعه لبناء شراكة قوية بين الشركات من الجانبين تترجم الاتفاقات الرسمية إلى نتائج ملموسة.

وأضاف أن بيلاروسيا تنظر إلى مصر كمركز استراتيجي لتجميع وتصنيع الجرارات والمعدات والآلات، فضلاً عن الصناعات الدوائية والغذائية.