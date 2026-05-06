بسمة وهبة: لو في حسن معاملة زي النبي ما كانش فيه طلاق ولا خلافات

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ السؤال الحقيقي الذي يجب أن يُطرح هو: هل هناك من يستطيع اليوم أن يعامل زوجته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته؟

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور: ": لو كان هذا يحدث فعلًا، "ما كانش هيكون فيه حالة طلاق واحدة ولا سوء تفاهم في أي بيت"، مشيرة إلى أن كثيرًا من المشكلات الزوجية تُضخَّم رغم أن حلولها في الواقع بسيطة جدًا، أشبه بـ"مفتاح صغير كده".

وتابعت بسمة وهبة أن المسؤولية الكبرى تقع على الزوج، قائلة: "الكورة في ملعبك"، في إشارة إلى أن تصرفات الرجل هي التي تصنع حالة البيت.

ولفتت إلى أن بعض الزوجات يظهرن في حالة عصبية أو انهيار نفسي، ويتساءل البعض باندهاش: هل هي "مجنونة"؟ مؤكدة أن هذا الظن غير صحيح، بل إن الضغوط الحياتية الثقيلة هي السبب الحقيقي وراء ذلك.

وذكرت، أن كثيرًا من النساء يتحملن أعباء البيت وحدهن بسبب عدم مسؤولية الزوج، مما يجعلهن في حالة إنهاك دائم، ثم يُلامن في النهاية دون تقدير لما يقمن به.

وأكدت أن "أوحش حاجة في الدنيا إن الإنسان ما يقدّرش اللي قدامه"، مشددة على أن غياب التقدير هو أحد أكبر أسباب التوتر داخل العلاقات الزوجية.



