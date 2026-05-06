الإشراف العام
رياضة

الجونة تستضيف بطولتي العالم للأندية 2027 و2028 لرياضة صيد الأسماك

تستضيف مدينة الجونة، بمحافظة البحر الأحمر، بطولتي العالم لرياضة صيد الأسماك، حيث تستضيف بطولة العالم للأندية لعام 2027، تليها بطولة العالم لعام 2028، وذلك عقب اختيارها رسميًا من قبل الاتحاد الدولي لصيد الأسماك خلال الجمعية العمومية الـ47، والتي شهدت حضور ممثلين من أكثر من 20 دولة.

تأتي هذه الخطوة في إطار الثقة الدولية المتزايدة في قدرات مصر التنظيمية للبطولات العالمية، كما تعزز من مكانة الجونة كوجهة عالمية رائدة لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية.

يأتي استضافة البطولتين ضمن استراتيجية الجونة لتعزيز سياحة الرياضات البحرية، وجذب المزيد من الزوار، وتوسيع الفرص الاقتصادية والاستثمارية في هذا القطاع.

وجاء اختيار الجونة بعد منافسة قوية مع عدد من الوجهات الدولية، حيث حظي ملف مصر بثقة الجمعية العامة بفضل البنية التحتية المتطورة للمدينة، وموقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر، وسجلها الحافل في استضافة الفعاليات الدولية. وستشكل بطولة العالم للأندية 2027 محطة رئيسية في التحضير لبطولة العالم 2028.

وقد رسّخت المدينة حضورها في رياضة الصيد، لتصبح أول وجهة في المنطقة تستضيف بطولة الاتحاد الدولي لصيد الأسماك (IGFA) ويتم تنظيم البطولة تحت إشرافEthical Anglers ، والتي تطورت إلى حدث سنوي. ومن المقرر إقامة النسخة المقبلة في يناير، تمهيدًا لاستضافة بطولة العالم للأندية في يوليو 2027. ويأتي ذلك امتدادًا لسجل حافل من الاستضافات، حيث نظّمت المدينة في وقت سابق من هذا العام النسخة الثالثة من بطولة العالم لصيد الأسماك للبحر الأحمر، تحت إشراف الاتحاد المصري لصيد الأسماك الرياضي ووزارتي الشباب والرياضة والبيئة، بمشاركة 16 فريقًا من 10 دول، مع إتاحة فرص التأهل لكأس العالم للصيد 2027 في كوستاريكا.

كما حققت فرق الجونة نتائج بارزة، من بينها المركز الثاني في بطولة العالم، والمركز الثالث في بطولة كيب تاون الدولية للتونة، بالتوازي مع حصول المدينة على حقوق استضافة بطولتي العالم لعامي 2027 و2028، ما يعكس تنامي حضورها على خريطة هذه الرياضة عالميًا.

وتعد الجونة مركزًا للرياضات الدولية، حيث تجمع البطولات العالمية في مختلف المنافسات الرياضية، مما يرسّخ مكانتها كمحور عالمي للتميز الرياضي. وتستضيف المدينة مجموعة من الفعاليات الرياضية البارزة، من بينها بطولة الجونة الدولية للإسكواش ضمن جولة رابطة اللاعبين المحترفين (PSA)، وبطولة الجونة للبولو الشاطئي، ما يعزز حضورها الرياضي العالمي. وتُعد الرياضة ركيزة أساسية في هوية الجونة، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى وشراكة أستون فيلا الاستراتيجية ، مما يعكس استمرار توسعها وتعاظم تأثيرها على الساحة الرياضية الدولية.

