هل يجوز المسح على الجورب عند الوضوء طوال اليوم؟ .. الضوابط الشرعية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك يقول السائل فيه إنه توضأ الساعة السابعة صباحا وارتدى الشراب فهل يجوز المسح عليه طوال الصلوات الخمس المفروضة.

أجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: أنه إذا توافرت في هذا الشراب الشروط الشرعية وهي تغطية مواضع الفرض ويكون سميكا فلا بأس من المسح عليه لمدة أربع وعشرين ساعة كاملة.



خطأ شائع.. احترس منه

وحذر أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين يوميا أن هناك خطأ يقع فيه البعض عند الوضوء يبطل المسح على الشراب.

وأوضح أن هذا الخطأ يفقد الوضوء شرطا أساسيا يسمى تمام الطهارة ومعناه أن بعض الناس عند الوضوء يقوم بغسل القدم اليمنى ثم يرتدي الشراب مباشرة ثم يغسل اليسرى ويرتدي باقي الشراب.

وأكد أمين الفتوى أن هذا خطأ شائع يجب تجنبه لأن الصحيح هو أن تغسل القدمين مرة واحدة وبعد الانتهاء من الوضوء تماما تذهب لارتداء الشراب

علامات قبول الصلاة

وفي سياق آخر أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول سبب عدم تأثير الصلاة في سلوك بعض الأشخاص رغم أدائها.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الأربعاء، أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: "وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر".

وأضاف أن الصلاة ليست مجرد حركات ظاهرية أو أفعال بالجوارح فقط، وإنما هي عبادة لها روح ومعنى، تتمثل في توجه القلب إلى الله واستحضار عظمته أثناء الأداء، موضحًا أن ما يسمى بـ"صلاة القلب" هو الأساس في قبول العبادة وأثرها في السلوك.