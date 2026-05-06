متسابق دولة التلاوة.. اعتماد محمد أحمد حسن قارئا بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم

أعلن القارئ محمد أحمد حسن، أحد متسابقي دولة التلاوة، أنه تم اعتمادي من قِبل وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري قارئًا يوم الجمعة بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم، وعضوًا بالمقرأة النموذجية يوم الأحد من كل أسبوع بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها.

وأضاف القارئ محمد أحمد حسن، في منشور لها على صفحته عبر فيسبوك، أنه بفضل الله تعالى ومنِّه وكرمه وتوفيقه، وعليه، فإنني أتقدم بخالص الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف، وعلى رأسها الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لقيادتنا المصرية على دعمها الدائم للقرآن الكريم وأهله.

تعليق القارئ محمد أحمد حسن على خسارة لقب دولة التلاوة

يذكر أن القارئ محمد أحمد حسن، علق على خسارة لقب دولة التلاوة، وذلك عقب إعلان الفائزين بمسابقة دولة التلاوة.

وكتب محمد أحمد حسن عبر فيسبوك: "الحمد لله على نعمة القرآن، تلك النعمة العظيمة التي شرّفنا الله بالانتساب إليها، وجعل لنا نصيبًا من خدمته وتلاوته، يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لإخواني الكرام الذين شاركونا في مسابقة دولة التلاوة، فقد كانت أيامًا مباركة اجتمعنا فيها على كتاب الله، نتنافس في تلاوته ونتقارب ببركته، في أجواء يملؤها الاحترام والمحبة.



وتابع: وإن كانت طبيعة المسابقات أن يكون فيها فائز بالمراكز، فإن أهل القرآن يدركون أن القرب من كتاب الله هو الفوز الحقيقي؛ فكل من عاش مع القرآن تلاوةً وتدبرًا وعملاً فهو الفائز بحق، ونسأل الله أن يبارك في جميع المتسابقين، وأن يزيدهم توفيقًا ورفعة، وأن يجعل القرآن العظيم نورًا لقلوبنا، وهدىً في حياتنا، وشفيعًا لنا يوم نلقاه، كما نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إقامة هذه المسابقة المباركة، سائلين الله أن يجعلها في ميزان حسناتهم، وأن يديم الجهود المبذولة في خدمة كتابه الكريم".

وكان فاز أشرف سيد بالمركز الأول في الترتيل، في برنامج دولة التلاوة.